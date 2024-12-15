Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında misafir ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.

26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1

76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göksel Gümüşdağ: "Ba’nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, çok kısa sürede üst üste maçlar oynadıklarını ve Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri karşılaşmada da buna rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir adına bakıldığında müsabakayı 60 dakika 10 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Ba’nın yaptığı hareketi hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Dzeko’ya yaptığı hareket doğrudan kırmızı kart. Başakşehirli bir oyuncunun böyle bir tavır içerisinde olmasını doğru bulmuyorum. Gereken cezayı da vereceğim." ifadelerini kullandı.

Tempolu ve iki takımın da puan ve puanlar almak için mücadele ettiği bir maç olduğunu belirten Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Üç gün arayla oynadığımız üçüncü maçımız. Daha önce Eyüp ve Beşiktaş maçı öncesi 3 gün, bu maç öncesi 3 gün. 3 gün arayla 3. maçımızı oynuyoruz. Heidenheim ile yüksek tempolu bir maç oynadık, sonrasında 3. gün yine bu maça çıktık. Beş sakatımız var, Ömer Ali Şahiner, Serdar, Keny, kalecimiz Muhammed ve Onur... Bugün 3. kalecimizle oynadık. Beş sakatın olmasına rağmen burada güzel bir mücadele sergilediler. Belçika ekibiyle devam mı tamam mı maçı oynayacağız. İnşallah Brugge’da bir galibiyet alıp, UEFA Konferans Ligi’nde play-off'a kalmak istiyoruz. Avrupa maçlarına Futbol Federasyonu daha hassasiyet göstermelidir. Bu maç özelinde söylemiyorum. Zaten bu maçın pazartesi gününe alınma ihtimali yoktu, çünkü perşembe maç vardı. Önceki maçlar 3 gün arayla oynandı, onlar 1 gün sonra da oynanabilirdi. Çünkü Avrupa maçlarındaki puanlar, ülke puanı için milli maçlar kadar kıymetli. Dolasıyla buna dikkat etmek gerek. Oyuncularımı ve Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. İki taraf da güzel bir mücadelede sergiledi."

Göksel Gümüşdağ, "Gergin bir maç oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusunu, "Bu tip maçlarda oyuncular kendilerini göstermek ister. Sadece bugün olan bir şey değil, her zaman olan bir şeydir. 10 kişi kalmak oyunu biraz gerdi. Ba’nın yaptığı arkadaşlarının 60 dakika 10 kişi mücadelede etmesini gerektirdi. Belki gerginlik ondadır. Onun dışında bence çocuklar elinde gelen mücadeleyi gösterdi. Beş sakat ve 3 gün arayla maç çok kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Gümüşdağ, bir gazetecinin "Türk futbolunda gergin bir atmosfer var. Sizin düşünceleriniz neler?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Ben sezon başladığından bu yana açıklama yapmadım. Sezonu bitirdiğimizde görüşlerimizi beyan ederiz. Bu gerginlik ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray’a bir fayda sağlıyor ve futbola değer katmıyor. Bu gerginlikler bugün değil, her zaman var. Bu gerginliğin futbolun marka değerine hiçbir katkısı yok. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbolunda top oynamıyor, diğer takımların durumunu da değerlendirmek gerek. Türk futbolunda gece gündüz sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinde tartışırsak diğer kulüplere haksızlık olur, diğer oyuncuların da alın teri var. Dolasıyla hakemler sadece bu maçlarda hata yapmıyor, diğer maçlarda da hata yapıyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Milli takıma hazırladığımız genç bir kaleci 60. dakikada sarı kart görüyor. Bizim statta çoğu zaman 90+3. dakikada o sarı kartı verirler. Oyuncuları kazanmak gerekiyor. Özellikle gençlere daha tahammül etmemiz gerekiyor. Bu oyuncular milli takıma hazırlanan çocuklar. Hakem hataları her maçta oluyor. Avrupa’da bu haftanın tek galibi Başakşehir oldu. Dolasıyla bunlar önemli şeyler. Futbolu üç kulüp üstünde değil genele yaymak lazım. Bütün kulüplerimiz kıymetlidir. Herkes büyük emek veriyor."

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Ba'dan "özür" mesajı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen RAMS Başakşehir'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ousseynou Ba, faul yaptığı sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko ile takım arkadaşlarından özür diledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ba, "Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim." ifadelerini kullandı.