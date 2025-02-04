Galatasaray, Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yenerek namağlup ünvanını ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oldu.

Maçın 5. dakikasında Mertens'in sağdan kullandığı korner atışına ceza sahası yayı üzerinde bulunan Ahmed Kutucu'nun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top, ağlarla buluştu: 0-1.

17. dakikada kaleci Muslera, ceza sahası dışında topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdığı top Kozlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

39. dakikada soldan ceza sahasına giren Sallai'nin yaptığı plase vuruşta top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada sağdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda topu kaleci Muslera uzaklaştırdı. Önünde kalan topa iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada ceza sahası sol çaprazından Sallai'nin kale önüne çevirdiği pasa Sara bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sahadan 1-0 galip ayrılan Galatasaray, çıktığı 21. Süper Lig maçında 18. galibiyetini elde etti. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 57'ye çıkardı.

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin dünkü Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3'e düşürdüğü puan farkını yeniden 6'ya çıkardı.

Bu sezon dokuzuncu kez mağlup olan Gaziantep FK ise 26 puanla 12. sırada kaldı.

Süper Lig'de namağlup yoluna devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezondan 1, bu sezondan 21 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca deplasmanda çıktığı son 23 Süper Lig maçında 19 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. "Cimbom" bu açıdan tarihinin en uzun ikinci serisini yakaladı.

Üst üste 28. maçta gol attı

Galatasaray, yaptığı son 28 resmi müsabakada fileleri havalandırdı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Haziran 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Bu süreçte ligde 50 gol atan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 19, Türkiye Kupası'nda ise 2 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 54, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 19 golle en skorer takım konumunda bulunuyor.

İki maçtır gol yemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta da kalesini gole kapattı.

Geçen sezonlara göre savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı ekip, 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından, 22. haftada Gaziantep FK müsabakasını da 1-0'lık skorla kazandı.

Söz konusu 2 maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermeyen Galatasaray, bu sezon ikinci kez üst üste 2 lig mücadelesinde gol yemedi.

Morata, ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol santrfor Alvaro Morata, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalya'nın Milan kulübünden kiraladığı ve dün İstanbul'a gelen İspanyol yıldız, Gaziantep FK maçına yedekte başladı.

Tecrübeli futbolcu, müsabakanın 69. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez bir resmi maçta süre aldı.

Ahmed Kutucu golle tanıştı

Yeni transfer Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki ilk maçına 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında terleten Ahmed, Gaziantep FK maçıyla ilk kez ilk 11'de forma giydi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında şık bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçiren 24 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni takımına ilk kez skor katkısı verdi.

Sezonun ilk yarısında ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu, Süper Lig'de toplamda 9 gole ulaştı.

Dört futbolcu, Adana Demirspor maçında yok

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Gaziante FK maçına sınırda çıkan oyunculardan Torreira 36, Barış Alper 80 ve Muslera 82, Abdülkerim ise 90+6. dakikada sarı kart gördü.

Üç futbolcu da 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Barış Alper, ligde "dalya" dedi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.

Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, hafif sakatlığından dolayı riske edilmeyerek Gaziantep FK maçına yedek kulübesinde başladı. Bu mücadele öncesinde Galatasaray kariyerinde 99'u Süper Lig olmak üzere toplam 139 resmi müsabakada görev yapan Barış Alper, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Müsabakanın 62. dakikasında sakatlanan Elias Jelert'in yerine oyuna giren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 100 maça ulaştı.

Barış Alper, 10'u bu sezon olmak üzere Süper Lig'de 20 kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçından geldiğini ve yorgun olduğunu, bu yüzden daha fazla hücum oyuncusuyla önde oynamaya çalıştıklarını aktardı.

Maçın neredeyse tamamını yenik durumda oynamalarına rağmen mücadele ettiklerini için oyuncularını tebrik ettiğini belirten İnan, "Baskı yapıp mücadele ettiler, pozisyona girdiler. Bundan dolayı onları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu elde edemesek de gelecek adına benim için iyi bir şey." dedi.

Uzun zamandır kendi evinde yenilmediklerini hatırlatan İnan, maçın başında gol yediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu bizi sarssa da oyuna tekrar döndük. Pozisyonlara girdik, goller kaçırdık, fazlasıyla korner kullandık, gol de bulabilirdik. Bütün maç bu senaryo ile devam etti. Biz skor alabilmek için puan ya da puanlar alabilmek için elimizde hücum olarak ne varsa doğru şekilde kullanmaya çalıştık. Hepsini sahaya sürdüğümüz anlarda birkaç kontrataktan birkaç pozisyon verdik. Buna rağmen final paslarında başarılı olamadık ve gol atamadık, bu yüzden maçı kaybettik."

Sezon başında çok zorlandıklarını, bunu gizlemeden net bir şekilde söylemeye çalıştığının altını çizen İnan, "Beni futbolculuk dönemimden tanıyorsunuz. Gördüğüm şeyi net bir şekilde söylemeye çalışıyorum, zor zamanlardan geçtik. Finansal olarak zor durumdayız, başkanımız, yöneticilerimiz fazlasıyla mücadele ettiler. Çok emek harcadık ve bir şekilde bu takımı oluşturduk. İyi oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Gelişime çok açık oyuncu grubumuz var, oyun olarak istediğimi sahaya yansıtabiliyorum, takımla istediğim şekilde oynayabiliyorum." diye konuştu.

Futbolun skor işi olduğunu söyleyen İnan, iyi oynadıklarını ama skor elde edemedikleri için önceki haftalarda Samsun ve Kasımpaşa maçlarında da galibiyeti kaçırdıklarını, final paslarında kendilerini biraz daha geliştirdikleri zaman ön alanda seyir zevki yüksek bir takım ortaya çıkaracaklarını kaydetti.