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Galatasaray, Gençlerbirliği'ne fark attı

09 Ocak 2021, Cumartesi 21:10
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, adeta maça golle başladı. Arda Turan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir, bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Diagne'ye aktardı. Senegalli futbolcu, maçın 27. saniyesinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

11. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Übeyd yatarak topun sahibi oldu.

14. dakikada Sefa Yılmaz'ın ara pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Soner Dikmen, şutunu çekmeden önce araya giren Marcao, meşin yuvarlağı kornere göndererek kaleci Okan Koçuk ile karşı karşıya kaldı. Soner Dikmen gol vuruşunu yapmasından önce Marcao son anda topa müdahale ederek kornere gönderdi.

19. dakikada Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yapan Johansson, topu auta attı.

25. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın kaleciyle karşı karşıya bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

30. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Belhanda, yerden düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Übeyd'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.

44. dakikada sarı-kırmızılılar bir gol daha buldu. İlk Süper Lig maçına çıkan kaleci Übeyd'in kısa düşen vuruşunda topu kapan ve ceza sahasına giren Belhanda, sağ çaprazda yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.

45+2. dakikada Galatasaray, farkı 4'e çıkardı. Emre Taşdemir'in soldan ortasında Gençlerbirliği savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışı sol çaprazda Oğulcan Çağlayan aldı. Bu oyuncu, pasını Arda Turan'a aktarırken, Arda da topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazdaki Belhanda'ya verdi. Faslı futbolcu, uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda kaleci Übeyd topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada ev sahibi ekip, farkı 5'e çıkardı. Emre Akbaba'nın soldan şık pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları sarstı: 5-0.

66. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya vuruşunu yaptıktan sonra kaleci Übeyd'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-0.

Müsabakayı sarı-kırmızılı takım 6-0 kazandı.

AA

Etiketler: Galatasaray, Gençlerbirliği, fark
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