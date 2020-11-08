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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

08 Kasım 2020, Pazar 22:00
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

70. dakikada Claudemir'in ceza yayı üzerinden hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasına hareketlenen Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu güçlükle kornere gönderdi.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Ligin 5. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (1-0) galibiyetlerinin ardından Demir Grup Sivasspor'a da üstünlük kurdu.

Süper Lig'de 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 16'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

Arda Turan, 9,5 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol attı

Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.

AA

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