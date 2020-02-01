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2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un

01 Şubat 2020, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

İlk yarı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Orta alanda Obi Mikel'in kaptırdığı topu, Rodrigues taşıyarak sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlığı Kruse, üç savunma oyuncusunun arasından yerden bir vuruşla henüz 45. saniyede filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth'un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak'a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muric'in pasında, geriden gelen Dirar'ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Muric, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muric'in pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Kruse'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rodrigues'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Muric dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.

89. dakikada Sosa'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

90+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında arka direkte Kruse'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

AA

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