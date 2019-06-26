İngilizler oynayacak İstanbul kazanacak

14 Ağustos’ta dünyaca tanınan iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa finali turizmcileri heyecanlandırdı.

Dedeman Oteller Genel Müdürü Emrullah Akçakaya “Süper Kupa Finali gibi büyük bir maçaa İstanbul’un ev sahipliği yapması, turizm sektörü için harika bir fırsat. oteller son yılların en yüksek doluluk oranına ulaşacak” dedi.

Vodafone Park’ta 14 Ağustos’ta Liverpool-Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa Finali, İstanbul’da turizmi canlandıracak. Yalnızca İngilizler değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden pek çok turist maçı izlemek için İstanbul’a gelecek. Finalin İstanbul’da gerçekleşmesi, şehrin turizm potansiyeli için önemli bir fırsat sunarken, ülke ekonomisine de büyük katkıda bulunacak. Konuyla ilgili yorum yapan Dedeman Oteller Genel Müdürü Emrullah Akçakaya karşılaşmanın İstanbul turizmine yapacağı etkiyi şu sözlerle değerlendirdi: “Süper Kupa Finali gibi büyük bir karşılaşmaya İstanbul’un ev sahipliği yapması, turizm sektörü için harika bir fırsat. Dünyanın her yerinden, kentimize gelecek turistleri biz de otellerimizde misafirperverliğimiz ile ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Onlar finalin heyecanını yaşarken, biz de İstanbul’da rahat ve huzurlu hissetmeleri için 50 yılı aşkın deneyimimizle, otellerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu. Akçakaya, şöyle devam etti, “Futbol karşılaşmalarının en önemlilerinden biri olan Süper Kupa Finali sayesinde, İstanbul’un güzellikleri tüm dünyaya tanıtılacak. Turizmciler, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için hazırlıklara başlarken, otellerin doluluk oranının en üst seviyeye ulaşması bekleniyor. Maçı izlemeye gelen turistlerin, bu müsabakayı İstanbul’u keşfetmek için bir fırsat olarak görmeleri turizmcileri de heyecanlandırıyor.”