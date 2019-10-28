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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Trabzonspor puanı son dakikada aldı

28 Ekim 2019, Pazartesi 22:30
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftanın son maçında konuk olduğu Medipol Başakşehir'le son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasının son maçında Medipol Başakşehir'e konuk oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının solundan arka direğe plase vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

20. dakikada rakip yarı alanın ortalarından topla buluşan İrfan Can, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası önünde Crivelli ile yaptığı verkaç ile ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İrfan'ın vuruşunda kaleci Uğurcan topu ayaklarıyla çeldi. Atağın devamında yükselen meşin yuvarlağa Crivelli'nin kafa vuruşunda Hüseyin Türkmen topu çizgiden kornere çıkardı.

36. dakikada soldan topla hareketlenen Nwakaeme, Caiçara'dan sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun arka direğe plasesinde kaleci Mert Günok topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

37. dakikada Trabzonspor üst üste net fırsatlardan yararlanamadı. Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topun gelişine Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth meşin yuvarlağa ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgesinin dışına gönderdi.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top savunmada Skrtel'in eline çarpınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada topun başına geçen Sturridge'in penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

65. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Crivelli, kaleci Uğurcan Çakır tarafından düşürülünce hakem Ali Palabıyık bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

71. dakikada soldan Clichy'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası civarında oluşan karambolde topu önünde bulan Caiçara'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Robinho'nun ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Uğurcan'dan dönen top, ceza sahası içi sağ çaprazda Skrtel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1 

90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yusuf Sarı'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpasta iyi yükselen Sörloth, kafayla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

AA

Etiketler: Trabzonspor, Başakşehir
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