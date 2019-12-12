UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaşanan gol sevinci sırasında asker selamı veren Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularına ceza vermeme kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile oynanan maçlarda Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının verdiği asker selamıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/eski adıyla ÖSO) ile Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanan bu gol sevinci için UEFA, ceza tayinine gerek duyulmadığını açıkladı.

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