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UEFA Avrupa Ligi'nde genel görünüm

08 Kasım 2019, Cuma 16:41
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftasında G, H, I, J, K ve L gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi 4. haftası, 6 grupta oynanan 11 maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger takımına konuk olduğu J Grubu mücadelesini 3-0 kazandı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Borussia Mönchengladbach, sahasında Roma'yı 2-1 yendi. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek J Grubu'nun zirvesine yerleşti. Son iki maç öncesi Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın 5, Wolfsberger'in ise 4 puanı bulunuyor.

Beşiktaş gruptan çıkma şansını kaybetti

K Grubu'nun zirvesinde yer alan Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Wolverhampton ise ağırladığı Slovan Bratislava'yı 90+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Puanını 10'a çıkaran Braga'yı, 9 puanla Wolverhampton ve 4 puanla Slovan Bratislava izledi.

Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti.

Espanyol ve Manchester United turu garantiledi

H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.

Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

Avrupa Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 28 Kasım'da oynanacak. Medipol Başakşehir, Roma'yı, Beşiktaş da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

G Grubu:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0

Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1

H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0

Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0

I Grubu:

Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3

Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2

J Grubu:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1

Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3

K Grubu:

Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1

L Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0

AA

Etiketler: uefa
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