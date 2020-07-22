UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası

UEFA, 19 Temmuz 2019'da anlaşma şartlarını yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye Avrupa gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro para cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye anlaşma şartlarını yerine getiremediği için ceza geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

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