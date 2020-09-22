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22 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

UEFA'dan Türk hakemlerine görev

22 Eylül 2020, Salı 15:20
UEFA, Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi üçüncü eleme turlarında Ali Palabıyık ve Halis Özkahya'ya görev verdi.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü İngiltere'nin Tottenham ile Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Todor Proeski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Mehmet Cem Satman üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova ile Kosova'nın Drita takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Wojska Polskiego Stadı'nda TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Alper Ulusoy görev yapacak.

AA

Etiketler: UEFA, Türk hakem, görev
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