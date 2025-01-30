"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Hukukun krizi

Suphi Uğur Çörekçi
30 Ocak 2025, Perşembe
Geçenlerde medyada, Taliban yönetimi yayınladığı yeni kararnameyle Afganistan’daki binalarda çoğunlukla kadınların bulunduğu odalara ve alanlara pencere yapılmasını yasakladığına ilişkin bir haber okudum.

Bu haber sadece Afganistan özelinde değil, evrensel manada hukukun krizi olarak şeriat ve seküler hukuk üzerine bir düşünmeye sevk etti.

Hukuk, bir toplumun adalet arayışını ve toplumsal düzenini sağlayan en temel araçlardan biridir. Ancak tarih boyunca hem dinî, hem de seküler hukuk sistemleri çeşitli krizlerle yüzleşmiştir. Bugün gelinen noktada, bu iki hukuk anlayışının da hem avantajları, hem de zayıflıklarıyla derinlemesine bir değerlendirmeye tâbi tutulması gerekiyor.

Abbasî döneminden itibaren, İslâm dünyasında içtihad kapısının kapandığına dair yaygın bir kabul vardır. Bu durumun, İslâm hukukunun gelişimini dondurduğu ve değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini sınırlandırdığı düşünülür. Ancak özellikle Afganistan pratiği gibi örnekler, aslında bu donuk yapının bazı durumlarda esneyebildiğini de göstermektedir.

Afgan İslâm hukuk tarihi ve uygulamaları, âlimlerin hukukun “nefes alması” adına yorumlarda bulunduğu bir alan olarak dikkat çekiyor. Ancak bu yorumların ne ölçüde hukuku anlaşılmaz hale getirdiği veya zaruretler bahanesiyle hukukun temel ilkelerinden ne kadar uzaklaşıldığı tartışmaları hep varoldu.

Zaruretler gerçekten mübah kılar mı? Yoksa bu tür esneklikler, hukuku keyfiliğe mi sürükler? Geleneksel İslâm hukukunda bu sorular, tarih boyunca örfî hukuk ve şeriat arasındaki dengede sürekli bir tartışma konusu olmuştur.

Öte yandan seküler hukuk da; 100 yıllık modern tarihine rağmen bir başarı hikâyesi yazmakta zorlanmıştır. İnsan hakları, özgürlükler ve adalet gibi evrensel değerleri koruma iddiasıyla yola çıkan seküler hukuk sistemleri, zamanla devletin ve bürokrasinin çıkarlarına hizmet eden bir yapıya dönüşmüştür.

11 Eylül, Covid-19, Ukrayna Savaşı ve Gazze’deki gelişmeler, seküler hukuk sistemlerinin krizlerini derinleştirmiştir. Bu süreçlerde, ferdin hak ve hürriyetlerini koruması beklenen sistemler, devleti ve çıkar gruplarını önceleyen bir yapıya evrilmiştir. Oysa geleneksel dinî hukukta âlimler, devletten bağımsız bir şekilde semavî hukuku yorumluyordu ve bu yorum bir ibadet olarak görülüyordu. Hukuk yorumu kamu otoritesinden göreceli bağımsız olarak yapılırdı.

Seküler hukuk ise, tamamen “arzî” bir karaktere sahip olduğu için, güncel ihtiyaçlar ve siyasî konjonktürle şekilleniyor. Bu da hukuku, haklardan çok çıkarların gözetildiği bir alana dönüştürüyor.

Gerek pratikteki şeriat hukuku, gerekse seküler hukuk, bugün farklı zeminlerde kendi krizlerini yaşıyor. Şeriat hukukunun “şeriatla yönetildiği” varsayılan, ama daha çok otoriter bir yönetim tarzı olarak karşımıza çıkan, farklı ülkelerdeki yorum ve tatbik tarzı, değişen toplumsal ihtiyaçlara cevap verememe riski taşırken; seküler hukuk, evrensel bir adalet sağlamaktan uzaklaşıp, çıkar odaklı bir yapıya dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu iki sistem arasındaki gerilim, modern dünyada hukuk tartışmalarının ana eksenini oluşturuyor. Hukukun esnetilmesi veya yeniden yorumlanması çabaları, toplumsal düzeni sağlamaya mı hizmet eder, yoksa hukukun karmaşıklığını ve çelişkilerini mi arttırır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak bu tartışma, yalnızca bir hukuk tartışması değil; aynı zamanda adalet, özgürlük ve toplumsal düzen arayışının da bir yansımasıdır.

Bu bağlamda, geleceğin hukuk sistemleri, hem evrensel değerleri, hem de toplumsal ihtiyaçları gözeten bir dengeyi bulmak zorundadır. Aksi halde hukuk, insanlık için gerçek bir adalet sağlayamayacaktır.

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın skandal fikrine bir tepki de Almanya'dan: Gazzelileri sürgün uluslararası hukuka aykırı

    Türkiye hukuka dönmeli

    BM de tehcir planına karşı

    Felâketlerden ders çıkarmalıyız

    Trump, İsraillileri Grönland’a yerleştirsin

    Gözaltılara siyasilerden tepki

    İsrail, Suriye topraklarını işgalini kökleştirmeye çalışıyor

    Zihniyet değişmeli

    Avrupa’da başörtüsü yasağına “başörtülü” tepki

    Grip vakalarında artış ikazı

    Niagara Şelaleleri kısmen dondu

    Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: 10 kişi öldü

    Siirt Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    F-35'ler 10'dan fazla kazaya karıştı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

    Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

    81 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

    1500 dolara çoban bulamıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi anlatmada Bediüzzaman metodu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem korkusu; zelzele nârası
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın semeratı ve faydası nedir?
    Genel

    BM de tehcir planına karşı
    Faruk ÇAKIR

    Hangi ikaz bizi uyandıracak?
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin derdi: İhtilâf
    Mustafa Güreldi

    Ahlâkî çöküntü nasıl önlenecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güvende miyiz?
    Nejat EREN

    İman, inanç hassasiyeti ve önemi - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.