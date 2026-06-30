Hizmet azminin tazelendiği tefekkür yolculuğu

Hukukçular heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz bu gezi sadece coğrafî bir gezi değildi. Üstad’ımızın doğduğu, yaşadığı ve Nur’un ilk filizlerini verdiği menzilleri görerek hizmet azmimizi tazelediğimiz bir tefekkür yolculuğuydu.

Nur Menzillerinde Şevk Dolu Bir Seyahat: Hukukçular Heyetinin Van ve Doğu Anadolu Gezisi

Gezi: Av. Suphi Uğur Çörekçi

Gönülleri fetheden, Zamanın Bedii’nin ilk hizmet tohumlarını ektiği topraklara; Van’a ve medreseler diyarı Doğu Anadolu’ya doğru yola çıkarken içimizde tarifsiz bir heyecan vardı. Risale-i Nur davasının temellerinin hangi şartlarda ve hangi zorluklarla atıldığına yerinde şahitlik etmek, biz hukukçular için adeta bir ihsan-ı İlâhî oldu.

Adalet ve hakikat davasının birer neferi olan Hukukçular heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz bu maneviyatı yüksek seyahat, sadece coğrafî bir gezi değildi. Üstad’ımızın doğduğu, yaşadığı ve Nur’un ilk filizlerini verdiği menzilleri görerek hizmet azmimizi ve şevkimizi tazelediğimiz bir tefekkür yolculuğuydu.

İslam Yaşar’ın Rehberliğinde Tarihin ve Nur’un İzinde

Gezimizin en büyük şanslarından ve güzelliklerinden biri, Gazetemizin kıymetli yazarlarından İslam Yaşar Bey’in mihmandarlığında bu seyahati gerçekleştirmek oldu. Ziyaret ettiğimiz her biri Üstad’ın manevî mirası olan ve tarihî mekânın dilini onun anlatımıyla dinlemek, seyahatimizin istifadesini katbekat arttırdı; o dönemin yaşanmışlıklarını canlı birer levha gibi zihnimize kazıdı.

Değerli yazarımızın rehberliğinde seyahatimizin durakları, adeta birer tarih ve hakikat sahnesi gibi gözlerimizin önünde canlandı:

Üstad’ın ilim meclislerini kurduğu tarihi Van Kalesi’nin gölgesinde o günlerin ruhunu derinden hissettik.

Van Gölü’nün mavi suları arasında süzülerek ulaştığımız Akdamar Adası, coğrafyanın doğal ve tarihî güzelliklerini tefekkür etmemize vesile oldu.

Yolculuğumuzun en duygu yüklü anları ise kuşkusuz Üstad’ımızın dünyaya gözlerini açtığı Nurs Köyünde yaşandı. Yağmur ve soğuğa rağmen o mütevazı topraklarda bulunmak, eserlerde adı geçen mekânları bizzat müşahede etmek, o coğrafyayı ve Üstad’ı çok daha derinden anlamamıza kapı araladı.

Manevî iklimimizin köşe taşlarından olan Norşin Medreselerinde ilmin ve irfanın köklü geçmişini solukladık.

Gezimizin bir diğer etkileyici durağı ise sarp kayalıklar üzerine kurulmuş mimarî harikası İshak Paşa Sarayı’na ev sahipliği yapan Doğubayazıt oldu.

Buraları yerinde görmek, bizlere Üstad’ın düşüncelerine ortak olup, sanki o anları orada birlikte yaşıyormuş gibi bir hissiyatla risalelerden istifade edebilme kabiliyeti kazandırdı.

Meslekî Uhuvvet ve Ortak Şuur

Yılda iki kez bir araya gelen meslektaşlar olarak bu defa Nur menzillerinde buluşmak bizlere tarifi imkansız bir memnuniyet yaşattı. Hizmet odaklı bu tür programlar, meslekî dayanışmanın ötesinde tam bir kaynaşmaya, tanışmaya ve uhuvvet iklimini solumaya vesile oluyor. Ailecek katıldığımız bu seyahatte herkesin yüzündeki memnuniyet, davaya olan sadakatimizi bir kez daha perçinledi.

Mükellefiyet Bilinci ve Şükür

Ziyaret ettiğimiz her bir manzara, aslında sırlar barındıran hakikatlere hizmet etmiş birer temaşagahtı. Bu kutlu seyahat biz hukukçulara gösterdi ki; omuzlarımıza konulan bu muazzam davanın her bir safhası büyük fedakarlıklarla örülmüş. Bu şahitlik, adalet ve hakikat yolundaki mükellefiyet bilincimizi daha da ziyadeleştirdi. Bir tek sözüne, bir tek hakikatine şahitlik edebilmek için kilometrelerce yol katettiğimiz Üstad’ımıza layık birer talebe olabilmek en büyük duamızdır.

Gayet olumlu, verimli ve nurlu geçen bu güzel programın organize edilmesinde emeği geçen, bizlere bu manevî atmosferi yaşatan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Nur menzillerine yapılan bu nevi programların devamını can-ı gönülden temenni ediyoruz.

Bazı Katılımcıların Program Hakkındaki Değerlendirmeleri

- Tahir Arslanoğlu;

Üstad’ın doğduğu, yaşadığı yerleri görmek, hizmetimize olan azmimizi ve şevkimizi arttırdı. Eserlerde adı geçen yerleri bizzat görmek o coğrafyayı ve Üstad’ı daha iyi anlamımızı sağladı.

- Murat Gökpur;

Programda güzel vakit geçirdik ve herkes memnun kaldı. Üstad’ı daha yakından tanımamı sağladı. Risale-i Nur’ları okurken, Üstad’ın düşüncelerine ortak olup, sanki orada birlikteymiş gibi duygularla istifade etme kabiliyeti elde ettik. Allah razı olsun.

- M. Zübeyir Yıldız;

Meslektaşlarım ile yılda 2 kez bir araya gelmek beni memnun ediyor. Nur menzillerini görmeyi yıllardır planlıyordum ve bu programın yapılmasıyla görmek ve gezmek nasip oldu. Gezimizde mihmandar olarak bulunan İslam Yaşar beyin olması, gezilen mekanlarda yaşanmışlıkları aktarması beni memnun etti. Programların devamının olmasını temenni ediyorum. 29 Ağustos’ta yine hukukçularla Barla’da yapılması planlanan okuma programına da katılmayı çok istiyorum. Barla’daki Nur menzillerini de mihmandar eşliğinde gezip görmeyi, yaşanmışlıkları dinlemeyi, maneviyatı hissetmeyi istiyorum. Allah organize edenlerden razı olsun.

- Seyde Arslansan;

Bu tür programlar hizmet odaklı olduğu için kaynaşmaya ve tanışmaya vesile oluyor. Nur menzillerini ziyaret etmek ve mekanları bilenlerin anlatımıyla gezmek çok güzel ve istifadeli oldu. Programın organizesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz.

- Ethem Arslansan;

Bu tür programlar hizmet odaklı olduğu için kaynaşmaya ve tanışmaya vesile oluyor. Gayet olumlu geçti, güzel ve istifadeli oldu.

- Emin Bahçeevli;

Güzel bir programdı, devamını dileriz...

- Tuğba Nurlan;

Van gezisi Risale-i Nur davasının tohumlarının ilk atılmaya başladığı zaman ve mekanlarda seyahat etmeye vesile olması açısından çok verimli oldu. Omuzumuza ihsan-ı İlâhî olarak konulan bu davanın bu günlere kadar gelebilmesi için hangi şartlarda ve hangi zorluklarla temellerinin atıldığına hakka’l-yakîn şahitlik ettik. Bununla birlikte mükellefiyet bilincimiz daha da ziyadeleşti. Çok verimliydi, çünkü ziyaret ettiğimiz her bir manzara sırlar barındıran hakikatlere hizmet etmiş temaşagahtı. Rabbim; Bir sözüne şahitlik edebilmek için kilometrelerce yol kat ettiğimiz Üstad’ımıza talebe olabilmeyi nasip etsin.

- Hasan Açıkbaş;

Tüm tebrik, takdir ve teşekkürlere aynen katılıyorum.

Allah razı olsun.