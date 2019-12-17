Ardahan'ın Hanak AKP İlçe Başkanı istifa etti

Ardahan'ın Hanak AKP İlçe Başkanı Tanju Kilit, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AKP Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit görevinden istifa etti. İki dönem gençlik kolları başkanlığı görevi, 1 dönem ilçe yönetim kurulu üyeliğinin ardından 2 dönem ilçe başkanlığı görevini üstlenen Kilit, AKP’deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kilit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “29 Kasım 2014 tarihinde devir aldığım Hanak AK Parti İlçe Başkanlığı görevimi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hanak ilçe Başkanlığım süresince desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere ilçe teşkilatı arkadaşlarıma ilçe kadın kolları başkanı ve yönetimine ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimine ve tüm Hanaklı hemşehrilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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