Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar sebebiyle yeni bir uyarı yayımladı. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar 6 derece birden düşerken, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Başta Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu olmak üzere birçok ilde aralıklı yağış geçişleri görülecek.

Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış, yükseklerde kar bekleniyor

Yağışların; Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde etkili olması öngörülüyor. Rize ve Artvin çevrelerinde ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde düşmesi beklenirken; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Saatte 90 kilometre hızla fırtına geliyor

Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da uyardı. Rüzgarın;

Doğu Anadolu'da güneyli,

Batı Karadeniz kıyılarında ise batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (saatte 50 ila 90 kilometre hızla ) esmesi bekleniyor.

Ayrıca İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında da rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar düşüyor, sis etkili olacak

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı , diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu. (ANKA)