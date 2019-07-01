Çayeli'nin yaylalarına kar yağdı

Bazı illerde yüksek sıcaklar sebebiyle güneş çarpması yaşanırken, Rize'nin Çayeli ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

2500 ile 3000 metre rakımlı yaylarda bulunan yaylacılar, kar sürpriziyle karşılaştı. Çayeli'nin Şemkoğut ve Tahpur Yaylalarında bulunan yaylacılar, sosyal medyadan paylaştıkları videolarla kar yağışını duyurdular.

Şemkoğut Yaylası'nda yaylacılık yapan Mahmut Turan ve Tahpur Yaylasında bulunan Ahmet Erdem, facebook sayfalarından yaptıkları paylaşımda kar yağışı ile ilgili video ve fotoğraf paylaştı.

Şemkoğut Yaylasında ikamet eden Mahmut Turan, yaptığı açıklamada "Hava çok soğuk. Hayvanları erkenden ahırlara aldık. İneklerimiz soğuktan titriyor. Ama evimiz bakımlı olduğu için biz çok sıkıntı çekmiyoruz. Hayvanlarımız aç kalmasın diye yem verdik. Bir kaç gün içinde havaların düzelmesini bekliyoruz" dedi.

Yaylalarda çobanlık yapan yaşlı insanlar da bu mevsimde kar yağışının çok az rastlanan bir durum olduğunu söylediler.

Ömer Şenöz - Çayeli

Fotoğraf: Mahmut Turan - Ahmet Erdem

Yeni Asya