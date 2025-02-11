İstanbul'un 9 ilçesinde eğitime 1 gün ara

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Beykoz, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

Kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde görülen kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının yetkilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Böylece kentte kar nedeniyle eğitime ara verilen ilçelerin sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Öğrenciler kar tatilini sevinçle karşıladı

Arnavutköy'deki Cemal Reşit Rey İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, tatil haberinin ardından okullarından çıkarak evlerine gitti.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde de okulların tatil olmasıyla öğrenciler yoğun kar yağışı altında evlerine dönmeye başladı.

Tepe İlköğretim Okulunda da öğrenciler tatil haberinin ardından okullarından ayrılmaya başlarken, bazı öğrenciler okul bahçesinde kar topu oynayarak yağışın keyfini çıkardı.

Başakşehir'de kar tatilinin ardından yürüyerek evine giden 11. sınıf öğrencisi Emir Özbey, yağışın kendilerini çok mutlu ettiğini, okulların tatil edilmesiyle karın tadını çıkardıklarını söyledi.

Servis şoförleri erken mesai yaptı

Tatil haberinin ardından servis şoförleri de öğrencileri evlerine ulaştırmak için mesaiye erken başladı.

Servis sürücüsü Mücahit Özkan, Başakşehir'de ara sokakların kar nedeniyle kötü durumda olduğunu, yavaş ve dikkatli giderek öğrencileri sağ salim evlerine ulaştıracaklarını söyledi.

Servis aracında hostes olarak çalışan bir kişi de iki ayrı okula servis hizmeti verdiklerini belirterek, okulların aynı anda tatil edilmesi nedeniyle zorlandıklarını dile getirdi.

Aracıyla trafikte seyreden İbrahim Zeyrek ise yağış dolayısıyla mahalle aralarına giremediğini ancak ana caddelerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Kar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de etkili olan kar, yol kenarları ile park halindeki araçların üstünü beyaza bürüdü. Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Halıcıoğlu ve Çağlayan mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor. TEM Otoyolu'nda da Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Megakentteki trafik yoğunluğu İBB CEP Trafik uygulamasına göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda yüzde 90, kent genelinde ise ortalama yüzde 78 ölçüldü.

Etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı

Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de, Anadolu Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza bürünürken sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Kar yağışının etkili olduğu Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İETT otobüsü karla kaplı yolda kayarak, durağa yanaşabildi.

Kar yağışı nedeniyle bazı İETT otobüslerinin yolda kalması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir'de yollar ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yolların kapanması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise yoğun karda yokuşu çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücülerin yardımıyla araçlar saplandıkları yerden kurtarıldı.

Kar yağışı trafik kazalarına neden oldu

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı.

Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı.

Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi.

Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Gürpınar'da, yokuşta kaymaya başlayan otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kavaklı'da seyreden bir otomobil kayıp kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı.

İlçede, kar yağışının ardından yollardaki buzlanma nedeniyle birçok zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kayan araçların neden olduğu kazaların ardından bazı caddelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tır yolda kaldı

Arnavutköy'de Şamlar bağlantı yolunda seyreden tır sürücüsü Murat Kaya, bir süre sonra kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi.

Aracıyla yolda mahsur kalan Kaya, sabah saat 09.00'dan beri yolda olduğunu, gidecekleri yere ulaşamadıklarını söyledi.

Tır şoförü arkadaşlarının neredeyse hepsinin yolda kaldığını dile getiren Kaya, "Bir tane kar küreme aracı gelmedi. Bu kadar da olmaz. Tırla gidecektik mahsur kaldık. Yardımcı olan arkadaş da yok, kimse yok." dedi.

Şoför arkadaşlarıyla ekiplere haber verdiklerini ancak kimsenin gelmediğini belirten Kaya, "Ne yapacağız bilmiyoruz, kaldık buralarda. Kar küreme aracı gelmedi. Yolun açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.