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23 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Van'da uyuşturucu operasyonu: 342 kilo eroin ele geçirildi

23 Ağustos 2019, Cuma 10:13
Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine D.B. yönetimindeki 65 BC 623 plakalı minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada minibüsün bagajındaki çuvallarda 342 kilo 700 gram eroin bulundu.

Sürücü D.B. gözaltına alındı.

AA

Etiketler: Van, uyuşturucu, operasyon
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