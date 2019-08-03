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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

92 ilaç geri ödeme listesine alındı

03 Ağustos 2019, Cumartesi 13:31
Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, üçü kanser tedavisinde kullanılan 92 ilaç geri ödeme listesine alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan değişiklikle, üçü kanser tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 92 ilacın geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) SUT'a ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirtti.

Düzenlemeyle geri ödeme listesine yeni ilaçların eklendiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız değişikle üçü kanser olmak üzere 92 ilacı geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçların 82'si yerli üretim niteliğinde. Son eklemelerle birlikte geri ödeme listesindeki bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 743’e ulaştı. Bunların 8 bin 363 ise ülkemizde ruhsatlı olan ilaçlardan oluşuyor."

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Parkinson ve demans ilaçları da listede

Geri ödeme listesine eklenen 92 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunurken, bu ilaçların listeye eklenmesiyle vatandaşların tedavileri için yeni alternatifler ve erişim kolaylıkları doğdu.

Düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar şu şekilde:

3 adet kanser ilacı,

2 adet kontrast madde,

6 adet immunosupresan (bağışıklık baskılayıcı),

2 adet solunum sistemi ilacı,

2 adet mide ilacı,

4 adet mineral desteği,

2 adet topikal mantar ilacı,

3 adet sistematik mantar ilacı,

1 adet üriner sistem ilacı,

1 adet kas gevşetici, 3 adet göz damlası (glokom),

2 adet tıbbi mama,

5 adet tansiyon ilacı,

1 adet demans ilacı,

2 adet bulantı ilacı,

2 adet epilepsi ilacı,

2 adet parkinson ilacı,

1 adet psikiyatri ilacı,

2 adet antitrombotik,

1 adet nazal dekonjestan,

4 adet perfüzyon çözeltisi,

1 adet genel anestezik,

2 adet hiperkalemi/hiperfosfatemi,

1 adet intestinal antiinflamatuvar,

2 adet kemik ilacı,

4 adet lokal oral antiinflamatuvar,

2 adet mukolitik,

1 adet psikostimülan ilaç,

1 adet safra asiti türevi,

6 adet santral etkili sempatomimetik,

16 adet sistematik antibiyotik,

4 adet sistemik antiviral,

1 adet topikal antipsoriyatik

AA

Etiketler: hastalık, ilaç, tedavi
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