Türkiye’de sigara bağımlılığından kurtulmak için sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı, yıl içerisinde 356 bine ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Akciğer kanserine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında paylaşılan veriler, poliklinik hizmetlerinden yararlananların sayısının bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştığı belirtildi. Hekimler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan kişilere, 2015 yılından bu yana ücretsiz ilaç desteği sunuluyor. Bu uygulamadan bugüne kadar 1,5 milyondan fazla kişi faydalandı.

Sadece 2026 yılı için 360 bin kutu nikotin bandı tedarik edilerek hastaların kullanımına sunuldu. Ancak bu destek kişinin bağımlılık düzeyi ve sağlık durumuna göre uzmanlarca belirleniyor.

Haber Merkezi