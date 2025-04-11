ŞİİR

Bahar gelmiş, neredesin? Kuşların sesini duymadın mı? Islak toprak kokusunu, Ağaçların üstünde kayan su damlalarını, Yağmurlar da mı ıslatmadı alnını? Bahar geldi hadi kalk, Aç pencereni. İçine yeni bir nefes gelecek, Taa geçmiş senelerden hatırlayacağın, Tertemiz bir nefes. Sana çocukluğunu, Gençliğini, Hayatın heyecanını yeniden hatırlatacak o bahar geldi. Yeni bir uyanış yeni bir diriliş. Belki sende yeni ümitler yeşertecek o bahar kapında... Seni bekliyor. Sabahın erken saatleri, Bereket doludur. Bekler seni. Şöyle bir bak, gör güzelliği. Güzelliği verene şükret. Bir adım uzaksın sadece bahara. Yeşeren ağaçlar var, Uçuşan kuşlar. Bir bak, kozalaklar nasıl da yeniden büyüyor. Ağaçlar gelinliklerini giymiş, Güzel nazar sahiplerini tefekküre çağırıyor. Maşallah diyerek, barekallah diyerek, Ne kadar güzel yaratılmışlar tefekkür et. Bir saat tefekkür için sahne hazır. Bir adım atmamız yeterli, Güzel gören güzel düşünürmüş. Şimdi tefekkür zamanı.. “Ya Rab şu Resul-ü Ekrem hürmetine, Bize ihsan ettiğin maddî manevî rızkımıza bereket ihsan et.”

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