Philip'in (Filip) Kelime-i Şehadet öyküsü

Cihan CAMBAZ
13 Mayıs 2026, Çarşamba
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Philip’in şehadet öyküsünü dinledik. İslâm’a yeni giren genç muvahhid aslında kendisinin daha önceden İslâm’a hazır olduğunu söylüyor. Yakın zaman içerisinde İstanbul’da şehadet getirmiş olsa da kendisinin İslâm’a çok önceden hazırlandığını ifade ediyor. 

Philip nazik biri. İsviçreli 2 çocuk babası bir baba. 52 yaşında. Mesleği ise grafikerlik. Serbest çalışıyor. Türkiye’de Konya’yı gezmiş. Bir süredir Kapadokya’da ikamet ediyor. Burada onunla ilgilenen Suat Ağabeyimiz ve Emre hocamız vesilesiyle dershanemizde kısa bir söyleşi yaptık.   

Kendini çok güzel ifade etti. Nevşehir’de Yeni Asya okuyucularıyla şehadet öyküsünü dinledik. Henüz şehadeti daha yeniyken bunun daha öncesinin de olduğunu söylüyor bize. Daha önce Hindistan’da 7 yıl kadar kalmış. Türkiye’ye de bir çok kez ziyareti olmuş. Ama bu seyahatı hayatına hidayet meyvesini vermiş. İstanbul’da tanıştığı Cezayirli Kerim Zidan “Sen zaten Müslüman olmuşsun, gel şehadet getirelim” demiş ve bu güzelliğe şahit olmuş.  

Tevhidin insana huzur verdiğini söylüyor. İslâm’ın tek ilah anlayışı ile hayatın bir çok karmaşıklığından kurtulduğunu ifade ediyor. Tevhid hayatı sadeleştirip kolaylaştırıyor adeta. 

Müslüman olduğu için kendisini çok huzurlu hissediyor. Bunu yakında ailesiyle de yavaş yavaş paylaşmayı düşünüyormuş. İsim olarak da Abdussamed, Abdurrahman gibi Allah’ın güzel isimlerinden birini de alabileceğini düşünüyor. Ama bunun bir zamanı var belki de. 

Avrupa’daki insanların Müslümanları tanımak için pek istekli olmadıklarını söyledi. Tanısalar severler anlamında söylüyor. Müslümanların hayatın içinde ve sosyal olduklarını söylüyor. Diğer dinlerde ruhbanlık sınıfı olduğunu ama Müslümanların daha kardeşçe bir toplumları olduğunu söylüyor. Türk insanının misafirperverliği ve sıcak, samimi yaklaşımı çok hoşuna gitmiş.

Kendisini en çok etkileyen şeylerden birinin Bismillahirrahmanirrahim kelimesi olduğunu söyledi. Bu her şeyi anlatıyor babında çok etkilendiğini ifade etti. Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Kendisine Bediüzzaman Said Nursî’nin yazdığı “1. Söz’ü göndereceğimizi söyledik. 

Ayrıca imanın bir bağ olduğuna da çok vurgu yaptı. “23. Söz”ü de kendisinin okuması için çok anlamlı olacaktır inşallah.

Onu bize tanıtan Ergün hoca kendisine bir not defteri ve risale hediye etti. Ayrıca kendisine bir de İslâm ile şereflenmesi vesilesiyle bir pasta da kesildi. Çok anlamlı bir akşamdı. Hidayet öyküsü ile ramazanın bereketini bir arada yaşadık. Şehadetini Allah kabul etsin. Böyle güzel bir misafiri dershanemizde ağırlamaktan memnun olduk. 

