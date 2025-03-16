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16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ali Said oruç tutuyor

Cihan CAMBAZ
16 Mart 2025, Pazar
Hikâye

Geçen hafta hikâyenin başını okuyanlar hatırlayacaktır. Ali Said’in organları çalışmaktan çok yorulmuştu ve bir toplantı yapmışlardı. Hepsi dinlenmek, tatil yapmak istiyordu. Peki, bu nasıl olacaktı? 

Beyin, “Bir çare var, Ramazan ayı geldi. Bir ay uyuyacak ve dinleneceksiniz” deyince hepsi çok sevindi. Ali Said’in oruç tutmasını beklemeye başladılar.

Ali Said Ramazan ayının ilk günü ailesiyle sahura kalktı. Davul sesleri geliyordu. Bu hoşuna gitti. Ailecek kahvaltılık bir şeyler yediler, su içtiler. Babası oruca niyet etmelerini söyledi.

“Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya.” Ali Said’in oruca niyet ettiğini duyan organlar o kadar sevindi ki, neredeyse halay çekip oynayacaklardı. Çünkü tatil yapabileceklerdi.

O gün okula giden Ali Said kendi iradesiyle verdiği oruç kararının gücünü hissediyordu. “Hiçbir şey yemeyeceğim çünkü oruçluyum” dedi içinden. Huzurlu bir gün geçirdi. Yemek telaşı yoktu. Sadece dinleniyor ve öğreniyordu.

Bu arada içeride neler oluyordu dersiniz?

 Her gün onlarca yiyeceği eritmekle uğraşan mide bugün paydos etmişti ve hâlinden çok memnundu. 

 Bağırsak: “Geçmişte biriken zararlı şeyleri temizliyorum. Daha iyi çalışmak için bu iyi bir bakım olacak. Gelen atık olmadığı  için bomboş çok rahatım” dedi.

Böbrekler: “İdrar kesesine gönderilecek bir şey olmadığına göre tatil yapıp dinleneceğim” dedi. 

 Akıl ve kalp de şöyle dedi: ”Biz de birçok meşguliyetten kurtulduk bugün. ‘Şunu mu yesem bunu mu yesem’ diye bir derdimiz yok. Sadece öğrenmeye ve anlamaya veriyorum kendimi. Her ne kadar suya ihtiyacımız olsa da bir süre sabredebiliriz. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var.”

İftar vakti

Gün çabuk geçmiş ve iftar vakti gelmişti. Ali Said iftar sofrasında canının çektiği her şeyi buldu. Hurma, su, çorba, salata, patates ve mantı. Annesi ona özel mantı yapmıştı. Ali Said oruç tuttuğu için çok sevindi. Vücut sağlığının, yiyeceklerin, ailesinin, birlik ve beraberliğin kıymetini anlamıştı. “Bu ayda organlarımız tatil yaparken ruhumuz bayram ediyor. İyi ki geldin Ramazan, hoş geldin safa geldin huzur verdin” dediler hep birlikte...  

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