Nasıl oldu böyle anlamadım

Bir anda Cennete hazırlandin ey mübarek. Şimdi her yer yağmur her yer bereket ... Boşuna gitmedi ettigin hizmet. Hayatına dokundugun Her kişinin duası bulur seni elbet. Allah bilir hikmeti nedir o bilir. .. Hizmet bitti ücret yerindesin. Mukâfatlar bulur seni nihayet. .. Ziya abim geldi bugün etti ziyaret. Ustası senmissin abi. Öyle diyordu. Dedim. Yok dedi o benden ustaydi. Eylesin Allah rahmet. .. Kabri nur purnur olsun. Nurlar olur şimdi nimet. .. 80li yıllarda Göre’de açtığınız dershnaeden bahsetti kimi, Kimi Nejdet Ersan parkındaki dersane günlerinden. Saffi evvellerin sokagiymis orası yürüdün oralarda eyledin ziyafet. .. Herkes bir şeyler anlatıyor. Ağacına aşı vurduğun adam duacın. Derslere davet ettiğin insanlar duacın. .. Yağmurlar yağıyor dört beş gün Bir aydır yağmayan yağmur seni mi bekledi? İnmiyor şimdi tepeden rahmet. Göre’nin dağlarında bulutlar şakıyor. Arındı gök ve yerrler Bağlar bahçeler bahar kokuyor. Toz bulutları kalktı apaydınlık gök. Cenaze vakti güneş vurdu üstüne. Şehit olarak gittin belki Herkesin şahitliği böyleydi. İlim talebesi şehit hükmünde. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Niceler pervane oldular üstüne. Kardeşlerin okudular ruhuna. Ankara’dan Kirsehir’den Aksaray’dan kardeşlerin geldi Dualar ettiler kabrine. Arayanlar soranlar hep aynı dua ile. Cennet seni beklermiş demek. İnşallah temennimiz öyle. Dünya fani konar göçermiş. Baki bir hayat bizi beklermiş. Mirasın Risale-i Nura hizmet. Sahip çıkar buna inşallah millet. Eylemeden kimseye minnet. Onurla yaşadığın bir hayatın ibret. Arkanda namaz kılan dua eden herkes imanına şehadet. Allah rahmet eylesin. Mekânın olsun cennet... Not: Kayınpederim Adem AKDEMİR’in vefatı dolayısıyla arayan soran tüm dostlarımızdan Allah razı olsun.

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