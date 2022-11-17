Sonbahar faslı

ŞİİR - CİHAN CAMBAZ

Sonbahar sofrası açılmış ruhumuza Yeni yollar çıkmış karşımıza Sarıdan yeşilden yepyeni bir boya Sonbahar yaprakları oluyor ayna ... Ruhumuzun gıdası bu bir mevsim-i hazan Nefes aldırıyor ruhlarımıza. Tefekkür bahçesi Tenezzüh sofrası Genişlik veriyor ufkumuza Gözlerin ibadeti Kalbin ibadeti Duyguların ibadeti Sonbahar bir sayfa açıyor Aşkın kullara. ... Kâinatta tezahür eden o incelik O sanat O harika tablolar Kalbimizin aynalarını Renklendiriyorlar Kalp de işliyor Akıl da... Ruh da teneffüs ediyor. Coşuyor duygular Kimi zaman duruluyor Safilesiyor. Tefekkür kalbin aynasını parlattırıyor. Kalbin gıdasını aramak Ruha doygunluk veriyor. Akla kapı açmak tefekkürü işletiyor. Zikrin halkasına tutunmak Yeni bir bağ kuruyor. Tefekkür hakeza gafleti izale ediyor. Alemi nurla dolduruyor. Her mevsim manevi bir gıdadır. Husyar kalplere. Dua insanın elinde tükenmez bir hazine. Sonbahar hayattan bir sahne.

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