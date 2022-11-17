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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sonbahar faslı

Cihan CAMBAZ
17 Kasım 2022, Perşembe
ŞİİR - CİHAN CAMBAZ

Sonbahar sofrası açılmış ruhumuza

Yeni yollar çıkmış karşımıza

Sarıdan yeşilden yepyeni bir boya

Sonbahar yaprakları oluyor ayna

...

Ruhumuzun gıdası bu

bir mevsim-i hazan

Nefes aldırıyor ruhlarımıza.

Tefekkür bahçesi

Tenezzüh sofrası

Genişlik veriyor ufkumuza

Gözlerin ibadeti

Kalbin ibadeti

Duyguların ibadeti

Sonbahar bir sayfa açıyor

Aşkın kullara.

...

Kâinatta tezahür eden o incelik

O sanat

O harika tablolar

Kalbimizin aynalarını

Renklendiriyorlar

Kalp de işliyor

Akıl da...

Ruh da teneffüs ediyor.

Coşuyor duygular

Kimi zaman duruluyor

Safilesiyor.

Tefekkür kalbin aynasını parlattırıyor.

Kalbin gıdasını aramak

Ruha doygunluk veriyor.

Akla kapı açmak tefekkürü işletiyor.

Zikrin halkasına tutunmak

Yeni bir bağ kuruyor.

Tefekkür hakeza gafleti izale ediyor.

Alemi nurla dolduruyor.

Her mevsim manevi bir gıdadır.

Husyar kalplere.

Dua insanın elinde tükenmez bir hazine.

Sonbahar hayattan bir sahne.

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