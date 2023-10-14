Sonbahar sokağı

Kırık sesler çıkar yapraklardan
Hışırtısı içimizin seslenir
Kuru dallar arasından
Bir esinti tüm birikmişlikleri
Toplar götürür.
..
Kırıklıklar
Kalbinin gereksiz bağlarını kırıyor birer birer
İçin bir hoş oluyor
Rahatlıyorsun.
Huzur seninle artık
Sakin bir sonbahar sokağındasın.
Günün ikindi vaktinde
Hayatın bilmem hangi deminde
Yapraklar durgun
Sokaklar sakin
Sen sakin
Sakini sensin bu konağın
Sonbahar sokağının
..
Yükünü bir yerlere bırakmak isteyenlerin sokağıdır burası.
İşini yoluna bırakmışların.
Hayatın demini hissedenlerin sokağı.
Haydi giy ayakkabılarını
Sırtına inceden bir yelek
Yürü…
Kır hışırtılı yapraklarını bu sokağın.
Ez birer birer.
Kokusu gelecektir bir yerlerden
Kına kokulu yaprakların.
Çınarlar yerlere çoktan sarı buketler bırakmıştır.
Her biri manidar mektup gibi buketler, yapraklar…
Ağaçlar yine arkadaşın olacak,
Yalın ve yalnız dostların.
Ahh..
Adımlar hatıraların ile dolacak
Bir ah.. bir oh.. çekeceksin.
Sonunda şükredeceksin.
Ya Rabbi!
Tefekkür edebildiğim için
Şükredebildiğim için şükür…
Şükürler yapraklar gibi birbirine geçecek
Sonbahar serinliği içine esenlik getirecek.
Sonbahar sokağından feyizler gelecek.
…