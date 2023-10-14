Sonbahar sokağı

Kırıklıkların toplamıdır

Kırık sesler çıkar yapraklardan Hışırtısı içimizin seslenir Kuru dallar arasından Bir esinti tüm birikmişlikleri Toplar götürür. .. Kırıklıklar Kalbinin gereksiz bağlarını kırıyor birer birer İçin bir hoş oluyor Rahatlıyorsun. Huzur seninle artık Sakin bir sonbahar sokağındasın. Günün ikindi vaktinde Hayatın bilmem hangi deminde Yapraklar durgun Sokaklar sakin Sen sakin Sakini sensin bu konağın Sonbahar sokağının .. Yükünü bir yerlere bırakmak isteyenlerin sokağıdır burası. İşini yoluna bırakmışların. Hayatın demini hissedenlerin sokağı. Haydi giy ayakkabılarını Sırtına inceden bir yelek Yürü… Kır hışırtılı yapraklarını bu sokağın. Ez birer birer. Kokusu gelecektir bir yerlerden Kına kokulu yaprakların. Çınarlar yerlere çoktan sarı buketler bırakmıştır. Her biri manidar mektup gibi buketler, yapraklar… Ağaçlar yine arkadaşın olacak, Yalın ve yalnız dostların. Ahh.. Adımlar hatıraların ile dolacak Bir ah.. bir oh.. çekeceksin. Sonunda şükredeceksin. Ya Rabbi! Tefekkür edebildiğim için Şükredebildiğim için şükür… Şükürler yapraklar gibi birbirine geçecek Sonbahar serinliği içine esenlik getirecek. Sonbahar sokağından feyizler gelecek. …

Okunma Sayısı: 137

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.