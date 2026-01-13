"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

13 Ocak 2026, Salı 05:26
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, basın mensuplarıyla yaptığı soru-cevapta gündeme ilişkin başlıkları değerlendirdi.

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda tüm seçenekleri masada tuttuğuna işaret etti.

Leavitt, Trump'ın göstericiler güvenlik güçleri tarafından saldırıya uğrarsa İran hedeflerine askeri güç kullanma tehdidini yerine getirmekten "korkmadığını" vurgulayarak, ancak tercihinin Tahran ile diplomasiyi sürdürmek olduğunu belirtti.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump'ın çok iyi olduğu bir şey, her zaman tüm seçeneklerini masada tutmaktır. Hava saldırıları, başkomutan için masada bulunan seçeneklerden biridir, ancak diplomasi her zaman başkanın ilk tercihidir." değerlendirmesini yaptı.

İran yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Leavitt, "İran rejiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar, yönetimin özel olarak aldığı mesajlardan oldukça farklı. Ancak Başkan, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini gösterdi ve bunu İran'dan daha iyi bilen kimse yok." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin öldüğünü, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

AA

