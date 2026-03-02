Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Orta Doğu için acil barış çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle ilgili olarak Orta Doğu için acil barış çağrısında bulundu.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar ve İran'ın misillemelerine değindi.

Orta Doğu için acil barış çağrısında bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce uluslararası hukuka saygı ilkesine geri dönülmeli. Saldırılardan etkilenen İran halkının yanı sıra, teokratik sistemi savunan güçlü halk tabanı nedeniyle orada bir devrim beklemek hayalperestliktir, monarşiye dönüş ise aptallıktır. Şimdi Körfez ülkeleri, kayda değer bir savunmaları olmaksızın İran'ın saldırılarına maruz kalmaktadır. "

Petro, ABD'ye seslenerek, şunları kaydetti:

"Farklı toplumlara ve insanlığın çeşitliliğine saygı galip gelmeli, bu da sürekli diyalog anlamına gelmelidir. ABD hükümetinin bugün insanlığa karşı büyük bir sorumluluğu vardır. Kendi geleceği de buna bağlıdır. Demokrasi ve özgürlük bayrağı, ancak halkları kendine çekebilirse zafer kazanır. Bu da halklara saldırmadan, onların yerine geçerek değil, onlara eşlik ederek destek vermekle mümkündür."

Nükleer silahları topyekun bir tehdit olarak niteleyen Petro, insanlık için tek rasyonel çıkış yolunun bu silahların dünya genelinde tasfiyesi olduğunu vurguladı.