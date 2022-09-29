ABD - Florida'da 2,5 milyon kişiye tahliye emri

ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.

Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye kasırga nedeniyle tahliye emri verildi. Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçti. Fotoğrafta, Florida eyaletinin Fort Myers bölgesi görülüyor. AA

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