"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

ABD - Florida'da 2,5 milyon kişiye tahliye emri

29 Eylül 2022, Perşembe 01:10
ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.

Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye kasırga nedeniyle tahliye emri verildi.

Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçti.

Fotoğrafta, Florida eyaletinin Fort Myers bölgesi görülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rus vatandaşları Gürcistan'a akın ediyor

    ABD - Florida'da 2,5 milyon kişiye tahliye emri

    Asıl dert, ‘şeker bağımlılığı’

    Başörtülüler konu mankeni değil

    Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor

    MGK Bildirisi yayımlandı: 'Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir'

    ABD ve AB ile ilişkiler rayına girmeli

    Gelir vergisine düzenleme şart

    6’lı masa 'Hürriyet Misakı'nın parçası

    Enflasyon yavaşlasa bile fiyatlar düşmez

    Türk-İş: Yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira

    Okullarda tasarruf dersleri verilsin

    Eczacılar mitinge hazırlanıyor

    Amsterdam Belediye Meclisinden burka yasağının kaldırılmasına ilişkin önemli bir adım

    AB, Rusya'ya karşı 8. yaptırım paketine hazırlanıyor

    Preveze Deniz Zaferi’ni kutladılar

    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı "derhal terk edin"

    AB: Gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu oldu

    Trudeau: Rusya'nın Ukrayna'daki referandumları tanımıyoruz

    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Öbür tarafta ne sorulacak?
    Genel

    Asıl dert, ‘şeker bağımlılığı’
    Mikail YAPRAK

    Doğru yolda dosdoğru!..
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kabristanda en çok okunan bahis
    Genel

    Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor
    Genel

    Başörtülüler konu mankeni değil
    Ahmet BATTAL

    Acil, basına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümden korkmanın dinimizdeki yeri nedir?
    Risale-i Nur'dan

    “Kimin için Allah var, ona her şey var”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.