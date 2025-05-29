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29 MAYIS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Şimdi de Meal tartışması

29 Mayıs 2025, Perşembe 01:47
Kur’ân Mealleriyle ilgili düzenleme, Diyanet’e sakıncalı bulunan metinleri toplatma yetkisi getiriyor. Teklif, ifade özgürlüğü ve tekellik açısından bazı soru işaretlerine neden oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin düzenlemeler öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Teklifteki bir değişiklikle Diyanet’in ‘sakıncalı’ bulduğu Kur’ân Mealleri toplatılıp imha edilebilecek. Teklifle, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un beşinci maddesinde değişikliğe gidiliyor. Maddenin beşinci fıkrasındaki üç bent (alt hüküm) yeniden düzenleniyor. Bu bentlerden bir tanesi (ı bendi) şöyle: “Kur’ân-ı Kerîm meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelemek ya da incelettirmek.” Kanun teklifine ifade özgürlüğü ve tekellik açısından tepki gösterildi.

Sansüre dönüşür mü?

İstanbul bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teklifin Diyanet’i bir sansür kurumuna dönüştürdüğünü belirterek, “Kur’ân’ı resmî bir ideolojiye göre ‘sakıncalı’ ve ‘makbul’ diye tasnif etmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Yeneroğlu teklifin dayandığı ‘İslâm’ın temel niteliklerine aykırılık’ ifadesinin belirsiz olduğuna dikkat çekerek bunun Anayasa’nın hukuk devleti ilkesinin öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

Yeneroğlu ayrıca teklifin din ve vicdan hürriyetini açıktan ihlal ettiğini kaydetti. teklifin yasalaşması halinde Diyanet’in “talep üzerine veya resen” inceleme yapacağını belirten Yeneroğlu, “İslâm’ın temel niteliklerine aykırı” gördüğü her meali mahkemeye taşıyarak basım-dağıtımın durdurulmasını, yayımlanmış nüshaların toplatılıp imha edilmesini ve internette erişimin engellenmesini isteyebileceğini hatırlattı.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

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