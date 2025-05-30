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30 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda son durum?

30 Mayıs 2025, Cuma 13:48
Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın, 2016'dan itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı, şirket nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin söz konusu işlemlerde gelir kazanmasını sağladığı belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre, yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde Papara'nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı ifade edilmişti.

Analiz çalışmalarında Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102'sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu meblağın platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, devamında ise suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle, örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılan açıklamada, örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait başta PPR Holding AŞ olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilmişti.

AA

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