İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

İsrail ordusunun, gece yarısından sonra Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesini savaş uçaklarıyla bombaladığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, akşam saatlerinde ülkenin güney bölgelerini hava saldırılarıyla hedef alan İsrail ordusunun, gece yarısından sonra doğudaki bazı noktaları bombaladığı belirtildi. Haberde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek kentine bağlı Şemstar beldesi çevresine saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam X hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı askeri noktaları hava saldırılarıyla bombaladıklarını bildirmişti. İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor. Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor. AA

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