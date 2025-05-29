Bingöl-Kiğı'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "geçmiş olsun" mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Memleketim Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı. AA

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