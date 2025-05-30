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30 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

30 Mayıs 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen Kur’ân ile sevinç duyarlar...

Ra’d Suresi: 36

HADİS:

Öyle fitneler gelecek ki, kişi mü’min olarak sabahlayacak, kâfir olarak akşamlayacaktır. Ancak Allah’ın ilimle hayatlandırdıkları kimseler bundan hâriçtir.

Camiü’s-Sağir, No: 2341

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