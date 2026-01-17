"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD halkı: Trump çok ileri gitti

17 Ocak 2026, Cumartesi 02:16
ABD'de yapılan bir ankete göre kamuoyunun yüzde 62'si, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanırken "çok ileri gittiğini" düşünüyor.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı ankette, 1203 ABD'liye Trump'ın politikaları ve ikinci dönem performansına ilişkin görüşleri soruldu.

 

Katılımcıların yüzde 62'si Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanmakta "çok ileri gittiğini" ifade ederken yüzde 28'i Trump'ın "yerinde hareket ettiğini", yüzde 9'u ise "yeteri kadar ileri gitmediğini" kaydetti.

Benzer şekilde katılımcıların yüzde 58'i Trump'ın yabancı ülkelere yönelik tarife uygulamalarında, yüzde 51'i ise ABD'de yaşayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik politikalarında başkanlık yetkisini aştığını dile getirdi.

Ankette ayrıca, katılımcıların yüzde 47'si ABD Başkanı'nın "yanlış önceliklere" odaklandığı görüşünü paylaşırken yüzde 21'i ise karşıt görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde 40'ı Trump'ın ikinci döneminde "berbat" bir başkan olduğunu düşünürken yüzde 15'i ise "harika" bir lider olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Trump'ın ikinci kez başkanlık görevini devraldığı Ocak 2025'ten beri ülkenin ve ulusal ekonominin durumu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 53'ü her ikisinin de daha da kötüleştiğini aktardı.

Katılımcıların yüzde 30'u ülkenin, yüzde 29'u ekonomik şartların daha iyiye gittiğini belirtirken bireysel ve ekonomik koşullar sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 25'i bu süre zarfında kendisi ve ailesinin daha iyi şartlarda yaşadığını, yüzde 23'ü de kişisel ekonomisinin daha da iyileştiğini kaydetti.

Trump'ın göçmenlik ve sınır güvenliğine yönelik politikalarını değerlendiren katılımcıların görüşleri az bir farkla ikiye ayrıldı. Katılımcıların yüzde 45'i bu politikaları desteklerken yüzde 42 oranında katılımcı ise karşıt görüş bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Venezuela Savunma Bakanı: ABD'nin saldırısında 47 asker öldü

    Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

    California Valisi: 'Trump, ABD'de iç savaş çıkarmaya çalışıyor' - 'Şu an daha fakiriz ve daha hastayız'

    Dünyaca ünlü Kruger Ulusal Parkı sel sebebiyle kapatıldı

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    Ezher Şeyhi: Tarihin gördüğü en büyük zulüm

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'

    İran’daki protestolar: Değişim tartışmaları

    Tahliye edilen İsrail helikopteri halatın kopmasıyla yere çakıldı

    2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya oldu

    Yeni soğuk hava dalgası kapıda: 13 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı!

    Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

    Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

    BM: Gazze'deki 60 milyon ton molozu temizlemek 7 yıldan fazla sürecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Grönland konusunda bizimle aynı fikirde olmayan ülkelere gümrük vergisi uygulayabilirim'
    Genel

    İstanbul'a karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!
    Genel

    ABD halkı: Trump çok ileri gitti
    Genel

    “Öldün mü?” uygulaması viral oldu - 'Ölürsem beni kim bulacak?'
    Genel

    Ukrayna enerji sektöründe OHAL ilan edildi
    Genel

    ''Gazze Barış Kurulu" üyeleri açıklandı - Başkan, Dr. Ali Şaat oldu, Bakan Fidan da Gazze Yürütme Kurulu'nda
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat’ın batısından çekilmesi bu sabah başlayacak'
    Genel

    Almanya: ABD, kurallara dayalı düzene sırt çevirdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.