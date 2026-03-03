İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt'te ABD üsleri vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu’nun 11’inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ve 5 balistik füze ateşlendiği belirtildi.

Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu ifade edildi.

BAE'de yer alan Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı belirtilirken Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.

Diğer yandan uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından elde edilen ve New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, İran'ın saldırılarına uğrayan ABD donanmasının bölgedeki en büyük üssü Bahreyn'deki 5. Filo karargahında birçok binanın tamamen yıkıldığı görüldü.

İran Dışişleri Bakanı: Bölgedeki ABD üsleri meşru hedefimizdir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölge ülkeleriyle savaş halinde olmadıklarını ve bu ülkelerin İran topraklarına saldırılar konusunda ABD'ye baskı yapması gerektiğini belirterek, bölgedeki Amerikan üsleri ve askerlerinin kendileri için meşru hedef olduğunu söyledi.

Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin Erakçi, "Başsağlığı dileklerimi ifade edecek kelime bulamıyorum. Belki de bu trajedi için kendimize başsağlığı dilemeliyiz çünkü büyük ve bilge bir lideri kaybettik ancak onun için bu, mutluluğun zirvesiydi. Bir ömür boyu süren mücadele ve çaba, şehitlikle sonuçlandı. Bu eylemin planlayıcılarının, kendilerini bekleyen sonuçları henüz tam olarak anlamadıkları anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail ile savaşın boyutlarına dair değerlendirmelerde bulunan Erakçi, "Bölgedeki ülkeleri, ABD savaşa girerse, bu çatışmanın yalnızca İran ve ABD arasında kalmayacağına dair defalarca uyardık. Bunu savaşı bölgeselleştirmek istediğimiz için değil, ABD'nin askeri üsleri ve tesislerinin bölgeye yayılmış olması nedeniyle yapıyoruz." dedi.

Erakçi, ABD'nin savaş uçakları, gemileri ve füzeleriyle İran topraklarını hedef aldığını belirterek, "ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var ve bizim görüşümüze göre, bu üsler meşru hedefler çünkü hem İran'a saldırmak için kullanılan araçlar hem de bizi işgal eden ülkeye aitler. Bazı üslerin İran'a karşı kullanılmadığı iddia edilse bile, bu üslerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması, bunların niteliğini değiştirmez. Bir okulda 160'tan fazla masum kız öğrenci hedef alındığında, İran'ın bu saldırı amaçlı askeri altyapıya tepki vermemesi beklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

"Savaşımız bölge ülkeleriyle değil"

Bölgedeki durumla ilgili bölge ülkelerindeki mevkidaşlarıyla görüştüğünü aktaran Erakçi, İran'ın komşularına karşı hiçbir düşmanlığı olmadığını kendilerine ilettiğini söyledi.

İranlı Bakan, şöyle devam etti:

"Bizim savaşımız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerin askeri üslerinde konuşlanmış Amerikan güçleriyle. Bizim görüşümüze göre savaş, İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaştır ve ne yazık ki ABD güçlerinin bölgedeki yaygın varlığı nedeniyle bölgesel boyutlar kazanmıştır. Bölge ülkelerinden beklentimiz, İran'a baskı yapmak yerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yasa dışı ve haksız savaşı durdurmasını istemeleridir; bu savaş, hiçbir haklı gerekçe olmaksızın başlamış ve bölgenin istikrarını tehlikeye atmıştır."

ABD ile müzakere masasındayken ikinci kez saldırıya uğradıklarına işaret eden Erakçi, "Amerikan aldatma olasılığını bilerek diyaloğa girdik ve amacımız dünya kamuoyuna İran'ın mantıklı ve müzakereci bir devlet olduğunu ve müzakere masasına ihanet edenin Washington olduğunu açıkça göstermekti. Bugün herkesçe açıkça görülüyor ki karşı tarafın niyeti başından beri saldırganlıktı." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin saldırılar öncesinde topraklarını İran'a karşı kullandırmayacağına açıklamasına rağmen, saldırıların bu ülkelerdeki üslerden geldiğine ifade eden Erakçi, "Kuveytliler üslerinin İran'a karşı kullanılmayacağını söylemişti peki bugün hedef alınan bu 3 savaş uçağı Kuveyt topraklarında ne arıyordu? Üç Amerikan savaş uçağının Kuveyt savunma güçleri tarafından düşürüldüğü iddiası doğru olsa bile, Kuveyt hükümeti Amerikan savaş uçaklarının orada ne yaptığını açıklamak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Bakan, bu süreçte bazı ülkelerin de desteğine değinerek, "Rusya ve Çin, (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nde İran'ın pozisyonlarını destekledi. Pakistan ve diğer bazı ülkeler de destek verdi. Ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı yapması için talepte bulunuldu ve konu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde de gündeme getirildi ve bu çerçevede bir açıklama yapılması olasılığı da var." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan askerlerinin hedef alındığı bir otele saldırıya ilişkin ise Erakçi, "Amerikan askerlerinin otellere sığınmış olması hedef alınmamaları için bir sebep teşkil etmez." ifadelerini kullandı.

İran’ın başkenti Tahran’da, eski meclis binasının da bulunduğu bölgede çok sayıda noktaya saldırılar düzenlendi

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tahran'ın merkezindeki Veliasr Caddesi üzerindeki bölgeler, eski parlamento binası çevresi ve Tahran'ın doğusundaki bazı yerler ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alındı.

Baharistan'da bulunan ana Meclis binasının hedef alınmadığı belirtildi.

İran Atom Enerjisi Başkanı İslami: ABD-İsrail Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'ya göre İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafarel Mariano Grossi'ye ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarına dair mektup gönderdi.

İslami, "ABD ve İsrail'in suçlu rejimleri, saldırganlıklarını sürdürerek pazar günü öğleden sonra uluslararası hukuku ihlal eden vahşi saldırılarla Natanz Nükleer Tesisini iki kez daha hedef aldı." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın nükleer tesislere saldırılar karşısındaki eylemsizliğine en kısa sürede son vermesi gerektiğini belirten İslami, "Uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınayarak yasal görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir." dedi.

CENTCOM: İran'a yönelik saldırılarda ölen ABD askerlerinin sayısı 6'ya çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "2 Mart 16.00 itibarıyla 6 ABD askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. ABD güçleri, İran'ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten, daha önce kayıp olarak bildirilen iki askerin cesetlerini kısa süre önce çıkardı." ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, İran'ın Umman Körfezi'ndeki 11 gemisini batırdığını bildirdi

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Körfezi'ndeki deniz gücü varlığına yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaştı.

Açıklamada, "İki gün önce İran rejiminin Umman Körfezi'nde 11 gemisi vardı, bugün ise sıfır gemisi var." ifadesi kullanılırken, paylaşılan siyah-beyaz videoda bir gemiye füze isabet ettikten sonra göğe alevlerin yükseldiği görüldü.

İran'ın Umman Körfezi'nde, "on yıllardır uluslararası gemi trafiğini taciz ettiği ve saldırdığı" ileri sürülen açıklamada, "O günlerin geride kaldığı" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamanın devamında, "Seyrüsefer özgürlüğü, 80 yılı aşkın süredir Amerikan ve küresel ekonomik refahın temelini oluşturmuştur. ABD güçleri, bunu savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca CENTCOM'un internet sayfasında, İran rejiminin güvenlik aygıtlarının hedef alındığı ve bu doğrultuda, öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Netanyahu, İran halkının yönetimi devireceği günün yaklaştığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da halkın yönetimi devireceği günün yaklaştığını ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, İran'ın misilleme saldırısıyla hedef aldığı Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine düzenlediği ziyarette ABD ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, ABD ile İran'a karşı ortak düzenledikleri saldırıları kendilerine yönelik "varoluşsal tehditleri" yok etmek ve İran halkını korumak için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

"Cesur İran halkının zulmün boyunduruğundan kurtulacağı gün yaklaşıyor. O gün geldiğinde, biz de onların yanında olacağız." ifadeleriyle Netanyahu, amaçlarının rejim değişikliği olduğuna işaret etti.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

Katar’ın başkenti Doha’da şiddetli patlama sesleri duyuldu

İran’ın, ABD- İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları devam ederken Katar’ın başkenti Doha’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.

Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.

Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği "bir tehdit" nedeniyle tahliye edildi

Büyükelçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Önlem olarak, bir tehdit nedeniyle tüm ABD Büyükelçiliği personeli geçici olarak yerleşkeyi terk etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü de Amman’daki büyükelçilik çevresinde yaşayanlara yönelik bir uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, alınan “önleyici tedbirler” hakkında bilgi verilerek vatandaşlardan “panik ve endişeden kaçınmaları” istendi.

Öte yandan Ürdün genelindeki bazı vilayetlerde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Bu gelişme, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğü bir dönemde yaşandı.

Kuveyt, bir askerinin "görevini yerine getirdiği" sırada hayatını kaybettiğini açıkladı

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri personeli Astsubay Çavuş Velid Mecid Süleyman’ın görevini yerine getirdiği sırada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Süleyman’ın silahlı kuvvetler tarafından verilen vatani görevi yerine getirirken akşam saatlerinde görev şehidi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askere Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilendi.

Askerin hayatını kaybetmesine neden olan duruma ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan İran'daki Gülistan Sarayı İsrail-ABD saldırılarında hasar gördü

İran’daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Gülistan Sarayı, İsrail ve ABD’nin Tahran’ın güneyine yönelik saldırılarında zarara uğradı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ve ABD’nin Tahran’a yönelik saldırıları Gülistan Sarayı’nda geniş çaplı hasara yol açtı.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Ali Darabi, Gülistan Sarayı’nda oluşan hasara ilişkin yaptığı açıklama, başta UNESCO olmak üzere kültürel varlıkların korunmasıyla ilgili çalışmalarda bulunan uluslararası kuruluşları göreve çağırdı.

Saraydaki hasarın onarılması için kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatacaklarını aktaran Darabi, hasarın tam olarak tespit edilebilmesi için incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Gülistan Sarayı Müdürü Aferin İmami ise saraydaki zararın, bölgede meydana gelen patlamaların oluşturduğu dalgadan kaynaklandığını ve söz konusu tarihi mekanın camları ile kapılarının kırıldığını belirtti.

Tarihi 16. yüzyıla uzanan Gülistan Sarayı, İran’da hüküm süren Kaçar Hanedanlığı döneminde genişletilerek hem İran hem dünya mimarisi açısından örnek gösterilen yapılar arasında yer aldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.