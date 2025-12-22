Ateşkes kağıt üzerinde kaldı - Soykırım devam ediyor

35 ÜLKENİN İMZASIYLA İLÂN EDİLEN GAZZE ATEŞKESİ İSRAİL’İN SÜREKLİ İHLÂLLERİ SONUCUNDA KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI. GIDA YARDIMLARI ENGELLENİYOR, SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR.

GARANTÖRLER NEREDE? - İSRAİL DÜNYAYI KANDIRIYOR - MİLLETVEKİLİNDEN “BATI ŞERİA” ÇAĞRISI

İsveçli aktivist Malin Akerström, İsrail’in Gazze’deki soykırımının devam ettiğinisöyleyerek “Dış dünyayı bir ateşkes olduğuna dair kandırmaya çalışıyorlar” dedi.

İsveç’in başşehri Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da ateşkes anlaşmasına uymayıp ilhak etme planına karşı gösteri düzenledi. Gösteriye katılan İsveçli aktivistlerden Malin Akerström, Gazze’de yaşanan insani dramın kış şartlarıyla felakete dönüştüğünü belirterek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Bölgedeki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğine dikkati çeken Akerström, sürecin bir “soykırım” olduğunu vurguladı.

Bebekler soğuktan donarak ölüyor

Akerström, şu ifadeleri kullandı: “Soykırım halen devam ediyor. Dış dünyayı bir ateşkes olduğuna dair kandırmaya çalışıyorlar ancak kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Gazze hâlâ bombalanıyor, bebekler soğuktan donarak ölüyor. Çocuklar, İsrail ordusu tarafından hedef alınıyor. Bizler Filistin halkının, Gazze’nin ve Batı Şeria’nın sesi olmak için buradayız ve mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.”

İsveç milletvekillerinden “Batı Şeria” çağrısı

İsveç parlamentosundan 100’den fazla milletvekili de İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik şiddetinin önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Milletvekilleri, bu taleplerini İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard’a gönderdikleri mektupla iletti. Milletvekilleri adına yapılan açıklamada, Gazze’deki mevcut durumun gölgesinde, Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin uyguladığı şiddetin son yıllarda önemli ölçüde arttığına işaret edildi. Uluslararası hukuka aykırı olan bu şiddet eylemlerinin durdurulması için İsveç hükümetinden harekete geçmesi talebinde bulunuldu.

Stockholm - aa

***

Garantörler nerede?

10 Ekim’de 35 ülkenin imzasıyla ilan edilen Gazze ateşkesi İsrail’in sürekli ihlâlleri sonucunda kâğıt üzerinde kaldı. Gıda yardımlarını engelleyen Tel Aviv yönetimi sivillere yönelik saldırılarına da devam ediyor.

Son olarak Filistinlilerin enkazlar arasında yaptığı düğünü bombalayarak katliam yaptı. Katliamda 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Öte yandan bölgede yaşanan gıda krizine ilişkin BM çalışması 1 milyon 900 bin Filistinlinin açlık çektiğini gösterdi. Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması raporuna göre 1 milyon 600 bin kişi ‘Kriz ya da daha kötü’ düzeyde gıdasızlık yaşıyor. 571 binine acil gıda verilmesi gerektiği belirtilirken 100 bin kişi için ‘Felaket durumdalar’ tespiti yapıldı.

Haber Merkezi

***

Almanya da Filistin için ayakta

Almanya’nın başşehri Berlin’de de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı’nda toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, İsrail karşıtı sloganlar atarak Neukölln Belediyesi’ne yürüdü.

Filistin ile dayanışma gösteren eylemciler, Alman hükümetinin İsrail’e silâh sağlamasını ve İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımı protesto etti. Savaş suçu işleyenlerin hakim karşısına çıkarılmasını isteyen göstericiler, “Soykırımı durdurun”, “Terörist İsrail”, “Çocuklar yaşamak istiyor, İsrail ve Almanya karşı çıkıyor”, “İnsanları öldürmeyi durdurun” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.