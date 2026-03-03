İsrail ordusu, Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı - İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada İran'a yeni bir saldırı dalgasının başladığı belirtilirken öte yandan, İran’ın başkenti Tahran’da Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yerleşkesinin yer aldığı bölge için saldırı tehdidinde bulunuldu.​

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Tahran’da bir bölgenin kırmızı işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Evin semtindeki İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesi çevresinin boşaltılması uyarısında bulunarak kısa bir süre sonra İsrail ordusunun saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan , Tahran'da güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu alanı hedef aldı

İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırı tehdidinin ardından, İran Radyo ve Televizyon Kurumunun bulunduğu bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şimdiye kadar ölü ve yaralı sayısının bildirilmediği ve kurumun yayınlarına devam ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir süre önce İran’a yönelik istihbarata dayalı olduğu iddia edilen ek saldırılar başlatıldığı, bu saldırılarda Tahran yönetiminin iletişim merkezinin vurulduğu ileri sürüldü.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu yerleşkesinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Tahran genelinde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi vurduk

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanması, BAE'nin Dubai kentindeki ABD'li teröristlerin toplanma noktalarından birine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Sahadan alınan bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubunun bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin öldürüldüğü ve 70'inin de yaralandığı iddia edildi.

İsrail'in saldırılarına karşı Lübnan'daki Hizbullah ve İran'dan eş zamanlı misilleme

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, alarmların devreye girdiği, cep telefonlarına önlem amaçlı talimatların gönderildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in kuzeyi ve merkez bölgesi ile işgal altındaki Filistin topraklarında alarmların devreye girdiğini, yine işgal altındaki Doğu Kudüs semalarından güçlü patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Öte yandan, İran ile eş zamanlı olarak Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyine roket saldırıları düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan'dan en az 10 roketin fırlatıldığı ileri sürüldü.

Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak'ta bir önleyici füze parçasının yola düştüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırganlığının, suikastların ve yıkımın bu şekilde devam edemeyeceği belirtilerek, sona ermesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusundan Hizbullah tarafından atılan roketlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait komuta merkezi ve silah depoları olduğu öne sürülen noktalara yönelik saldırı başlatıldığı duyuruldu.

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 1 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan bir füzeye ait şarapnel parçalarının Tel Aviv'e düştüğü, saldırının 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına ve maddi hasara neden olduğu belirtildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise İran'dan gelen son füze dalgası nedeniyle ülkenin kuzeyi ve orta kesiminde 40 dakika boyunca sirenlerin çaldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları: Bahreyn'deki ABD hava üssünün ana komuta binası hedef alındı

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat 4" operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Bahreyn’in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.

Misilleme saldırılarında isabet olup olmadığına ilişkin Bahreyn makamlarından açıklama yapılmadı.

Trump, JCPOA'dan 2018'de çekilmeseydi İran'ın çoktan nükleer silahı olacağını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2015'te imzalanan JCPOA'dan 2018'deki tek taraflı çekilme kararını savundu.

JCPOA'yı "korkunç" ve "şimdiye kadar giriştikleri en tehlikeli işbirliği" şeklinde nitelendiren Trump, ilk döneminde anlaşmayı tek taraflı feshetmeseydi "İran'ın nükleer silahlara üç yıl önce sahip olacağını" öne sürdü.

Trump, bu konuda eski Başkan Barack Obama ve onun döneminde Başkan Yardımcısı görevindeki eski Başkan Joe Biden'ın suçlanması gerektiğini ifade etti.

ABD basını: Trump, İran'a yönelik saldırılar konusunda Kongreye bildirim gönderdi

FOX News'ün ulaştığı mektuba göre, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e gönderdiği bildirimde, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığını savundu.

Trump, mektubunda, talimatı üzerine ABD güçlerinin İran'daki çok sayıda hedefe hassas saldırılar düzenlediğini, gerekmesi halinde ilave adımlar atmaya hazır olunduğunu ifade etti.

ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.

Trump, "Yönetimimin İran'ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulmak için defalarca çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleri ile ortaklarına yönelik tehdit katlanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Haberde, söz konusu bildirimde Trump'ın, bu askeri adımı ABD çıkarlarını koruma sorumluluğu çerçevesinde attığını belirttiği aktarıldı.

ABD, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden ayrılma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Mora Namdar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bakanlığın Orta Doğu'daki ülkelere yönelik güvenlik uyarısını güncelledi.

Namdar, Orta Doğu'daki 15 ülkedeki ABD vatandaşlarına "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bulundukları ülkelerden bir an önce ayrılmaları konusunda çağrı yaptı.

Paylaşımda yer verilen görselde ilgili ülkelerin Bahreyn, Mısır, İran, Irak, İsrail, Filistin, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen olduğu belirtildi.

Katar, İran'dan gelen 145 hava unsurundan 127'sinin engellendiğini açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, İran’ın misilleme saldırılarından bu yana toplam 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve bunlardan 127 tanesinin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana 3 seyir füzesi, 101 balistik füze, 39 insansız hava aracı (İHA) ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 145 hava unsurunun tespit edildiğini ve söz konusu unsurlardan 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 SU-24 savaş uçağı olmak üzere toplamda 127 tanesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tam kapasite ve imkana sahip olduğu vurgulanarak, her türlü dış tehdide karşı kararlılıkla karşılık verileceği kaydedildi.

Katar, bölgedeki gelişmeler doğrultusunda kamu çalışanlarının uzaktan çalışma uygulamasını uzattı

Ülkede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bakanlıklar, devlet kurumları ve kamu kuruluşlarındaki çalışanlar için 1 ve 2 Mart'ta uzaktan çalışma uygulamasına geçilmesi yönünde alınan kararda güncellemeye gidildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir sonraki emre kadar bakanlıklar ile diğer devlet ve kamu kurumlarındaki çalışanların uzaktan çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada askeri, güvenlik ve sağlık sektörlerindeki çalışanların yanı sıra iş yerinde bulunmaları gereken kişilerin bu karardan muaf olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine İHA saldırısı düzenlendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, iki kentte 8 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Maliki, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı ancak başka ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Riyad'daki ABD Büyükelçiliğine 2 İHA ile saldırı olduğu ve binada ufak çaplı yangın çıktığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hava sahasında gece geç saatlerde tespit edilen füze ve İHA'lara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, füze ve İHA'ların nereden atıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

ABD'nin İran'a saldırılarında askeri kaybının tamamı Kuveyt'te gerçekleşti

CBS News'e konuşan bir ABD yetkilisi ve konuyla ilgili bilgi sahibi diğer bir kaynak, İran'a saldırılarında 6 Amerikan askerinin nerede öldüğüne ilişkin detaylı bilgileri paylaştı.

İsminin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynaklar, 6 Amerikan askerinin tamamının, İran'ın misilleme saldırısı sonucu Kuveyt'te öldüğünü belirtti.

Pentagon, aile yakınlarına haber verilme süreci henüz tamamlanmadığı için söz konusu Amerikan askerlerinin kimliklerini henüz açıklamadı.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik "büyük çaplı muharebe operasyonlarının devam ettiği" bilgisini paylaştı.

Kuveyt, bir askerinin daha "görevini yerine getirdiği sırada" öldüğünü açıkladı

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çavuş Abdulaziz Abdulmuhsin'in vatani görevini yerine getirirken dün akşam saatlerinde öldüğü belirtildi.

Böylece, Deniz Kuvvetlerinden ölen asker sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Açıklamada, askerlerin ölmesine neden olan saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak’ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kuveyt: İran'ın misilleme saldırılarının başından bu yana 27 ordu mensubu yaralandı

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan'ın konuya ilişkin açıklaması Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer aldı.

Atvan, İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı bölgede düzenlediği misilleme saldırılarının başından bu yana Kuveyt ordusu mensubu 27 kişinin yaralandığını, bunlardan 2'sinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Kuveyt hava sahasında 178 balistik füze ile 384 İHA tespit edildiğini aktaran Atvan, bunların etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Atvan, silahlı kuvvetlerin yüksek teyakkuz halinde olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere resmi kaynaklardan bilgi alma ve sosyal medyada asılsız haber ve videolar yaymama çağrısı yaptı.

BAE, İran'dan fırlatılan balistik füzeleri engellediğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'dan fırlatılan balistik füzelere karşı koyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığının, ülke topraklarının korunması ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için tüm tehditlerle başa çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.