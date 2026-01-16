"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Beyaz Saray: İran konusunda tüm seçenekler halen masada

16 Ocak 2026, Cuma 00:50
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, İran'da dün gerçekleşmesi beklenen 800 infazın durdurulduğunu belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump için İran konusunda tüm seçeneklerin halen masada olduğunu belirterek, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." dedi.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Karoline Leavitt, "Başkan Trump, İran rejimine, (göstericilerin) öldürülmeye devam etmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağını bildirdi." ifadesini kullandı.

İran'ın, ABD yönetimine "infazların durdurulduğunu" ilettiğini ve bu kapsamda dün gerçekleşmesi beklenen "800 infazın durdurulduğunu" aktaran ABD'li Sözcü, "Bu nedenle Başkan ve ekibi, bu durumu yakından takip ediyor ve Başkan için tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon olduğunu ancak sadece Trump ile çok yakın ekibinin bu planlar konusunda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Leavitt, Trump'ın yaklaşımı sonrasında "800 infazın durdurulduğunu" savundu.

Leavitt, "Başkan, durumu yakından takip etmeye devam ediyor, ancak tüm seçeneklerini masada tutuyor." sözlerini bir kez daha tekrarladı.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin öldüğünü, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

 

AA

Okunma Sayısı: 278
