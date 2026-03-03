İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

İran: Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz, ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a diplomatik süreç devam ederken ikinci kez saldırıda bulunduğunu vurguladı.

İran'dan savaştan önce ABD'ye "yakın bir tehdit" olmadığını söyleyen İravani, ülkesinin nükleer programının "barışçıl" olduğunu ifade etti.

Ülkesine saldırıların BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden İravani, "İran, savaş ya da gerginlik istemiyor ancak egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir." diye konuştu.

İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarının sorulması üzerine İravani, "Komşu ülkelerin çıkarlarına saldırmıyoruz. ABD'nin tesislerine ve üslerine saldırıyoruz ve bu üsler ev sahibi ülkelerin kontrolünün dışındadır." yanıtını verdi.

İravani, ABD ve İsrail'in İran'da hastaneleri, Kızılay tesislerini, sivil yerleşimleri ve okulları bombaladığını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab'daki bir ilkokula saldırıda da 160'tan fazla kız çocuğunun öldüğünü hatırlattı.