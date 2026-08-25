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25 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

BM'den dünyaya bir çağrı daha: Arakanlı Müslümanlar için harekete geçin

25 Ağustos 2026, Salı 13:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Arakanlı Müslümanların zor durumlarla karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası topluma harekete geçme ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Arakanlı Müslümanlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bulunduğu zor durum nedeniyle küresel ilgi ve eylem çağrısını yineledi.

Myanmar, Bangladeş ve bölgedeki Arakanlı Müslümanların güvenlik durumunun giderek kötüleştiğini, kalıcı çözüm konusundaki umutlarının azaldığını, hayat kurtaran insani yardımları etkileyen fon kesintileri ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dujarric, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlar ve diğer toplulukların "çatışma ve yerinden edilme" meseleleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Dujarric, "Hareketlilik ve insani yardıma erişim kısıtlılığı sürerken her yıl yüzlerce sivil öldürülüyor." ifadesini kullandı.

Arakanlı Müslümanların keyfi gözaltılara ve cinsel şiddete maruz kaldığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres), uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası göçmen hukuku dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamında uygulanabilir yükümlülükler uyarınca sivillerin korunması çağrısını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Guterres'in Bangladeş ve diğer ülkelerin Arakanlı Müslüman göçmenleri kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu ve diğer ülkelere de Myanmar'dan kaçanlara koruma sağlamaları çağrısı yaptığını aktardı.

Guterres'in, çok sayıda Arakanlı Müslümanın denizde hayatını kaybetmesinden endişe duyduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmaları için işbirliğini teşvik ettiğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreterinin, Myanmar'daki krizin kökten çözümü için kapsamlı siyasi bir çözüm yönünde toplu harekete geçilmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

Dujarric, "Şartlar, Arakanlı Müslümanların gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir dönüşünü mümkün kılana kadar (Guterres), uluslararası toplumu insani yardım, geçim fırsatı ve kendi ayakları üstüne durabilmeleri için destek sağlamaya devam etmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

AA

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