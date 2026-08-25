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25 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Kayseri'deki kazada yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 38 kişi yaralandı

25 Ağustos 2026, Salı 11:06
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tankerin çarpışması sonucu 2'si ağır 38 kişi yaralandı.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda Cizre'den Ankara'ya giden M.A. yönetimindeki 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 ARP 821 plakalı benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 38 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.B. (27) ile üzerinde kimlik bulunmayan bir yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizledi.

AA

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