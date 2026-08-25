“Süleymancılar” soruşturmasında 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen gruba yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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