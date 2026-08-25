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25 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Rusya'nın Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

25 Ağustos 2026, Salı 11:27
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar görmesi sebebiyle faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgeye düzenlenen İHA saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırıda Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nin hasar gördüğünü belirten Slyusar, tesisin faaliyetlerine geçici olarak ara verdiğini kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişim giderek zorlaşıyor. Ukrayna'nın İHA'larla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışına bazı kısıtlamalar getirildi. Rus hükümeti, dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesine İHA saldırısının ardından petrol rafinerisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol rafinerisinde insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı, saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgedeki sivil tesislerin İHA saldırısına uğradığını belirtti.

İHA parçalarının Afipsky adlı yerleşim birimindeki bir tren istasyonuna düştüğüne işaret eden Kondratyev, saldırı sonucu 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Kondratyev, Afipsky​​​​​​​ yerleşiminde en az 10 müstakil evin hasar gördüğünü, evlerden birinde yangın çıktığını kaydetti.

Bölgedeki petrol rafinerisinde de yangın çıktığına işaret eden Kondratyev, itfaiye ekipleri ile acil durum görevlilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'da Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde yangın çıktı

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde faaliyete geçmeye hazırlanan Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin şantiye alanında yangın çıktığı bildirildi.

Kompleksin basın servisinden yapılan yazılı açıklamada, tesisin şantiye alanında çıkan yangına ilişkin bilgi verildi.

Yangın nedeniyle tesiste tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ana kadar yaralananlara ilişkin bilgi olmadığı ifade edildi.

Çevrede yaşayanlar için tehdit bulunmadığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı, hasarın boyutu ile olayın nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Rusya'nın Amur Bölgesi'nde Rus Sibur ve Çinli Sinopec tarafından inşa edilen Amur Gaz Kimya Kompleksi'nin dünyanın en büyük polimer ve gaz-kimya üretim tesisleri arasında yer alması bekleniyor.

Rusya: Ukrayna'nın Yujnıy Limanı'nda ordu için kullanılan gemiyi ve altyapı tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, gece Yujnıy Limanı'nda askeri malzeme yüklü gemi ve altyapı tesislerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

AA

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