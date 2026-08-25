Mevlid Gecesi dualarla ihya edildi

Mevlid Gecesi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında dualar ve ibadetlerle ihya edildi.

Hz. Muhammed’i (asm) “Manevî Şahsiyeti” ile tanımak ve Risale-i Nur

“NECİSİN, NEREDEN GELİYORSUN?” SORULARI CEVABINI O'NUNLA (ASM) BULDU

Türkiye ve dünya genelinde Müslümanlar, Mevlid Gecesi dolayısıyla camilere akın etti. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (asm) doğum günü olan Mevlid Gecesi münasebetiyle İstanbul’da da vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere şehrin büyük camilerini doldurdu.

Camilerde Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dualar okundu. Eller Gazze’de İsrail soykırımına uğrayan mazlumlar için ve İslâm coğrafyalarındaki zulüm altında olan Müslümanlar için semaya açıldı. Filistinli çocuklara dualar edildi. Evlerde de vatandaşlar mübarek geceyi dualar ve ibadetle geçirdi.

Dünyanın kurtuluşu Peygamberî ahlâkta

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlid Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir.” dedi.

Allah’ın Resul-i Ekrem’i (asm) bir şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdiğini ifade eden Arpaguş, şunları kaydetti: “Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü (asm), 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağı vahyin rehberliğiyle Asr-ı Saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah’ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır.

Yeryüzü, vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem’in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık, yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazret-i Peygamber’in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlâkına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.”

Haber Merkezi

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Ani Ören Yeri’nde Nebevî -Aleyhissalatu Vesselam- iz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ani Ören Yeri’nde yapılan arkeolojik kazılarda, Selçuklu Mezarlığı’nda üzerinde ‘Hz. Muhammed’ (asm) isminin altı kez yer aldığı bezemeli bir taş bulunduğunu açıkladı.

Bakan Ersoy, bu önemli keşfi Mevlid Gecesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Eserin, 2021 yılından bu yana devam eden kazılar kapsamında gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Taşın, Selçuklu dönemine ait bir kümbetin parçası olduğu değerlendiriliyor. Eser, Anadolu’daki Türk-İslam tarihi açısından önemli bir belge niteliği taşıyor. Ani, Türklerin Anadolu’ya girişi ve Türk-İslâm tarihinin başlangıç noktalarından biri olarak biliniyor.

Haber Merkezi