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25 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Küba: ABD ile diyaloglar "tıkanmış durumda"

25 Ağustos 2026, Salı 11:04
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD ile yürütülen diyaloğun şimdilik "tıkanmış durumda" olduğunu belirtti.

Brezilya merkezli Folha de S.Paulo gazetesine konuşan Diaz-Canel, ada ülkesinin çöküşün eşiğinde olduğu iddialarını kabul etmezken, ülkenin zorlu bir dönemden geçtiğini kabul etti.

Diaz-Canel, ABD hükümetiyle temas kurulmasına rağmen henüz ilerleme kaydedilemediğini ve diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu söyledi.

Küba'daki mevcut durumu "son derece karmaşık" ve "ıstırap verici" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Diaz-Canel, "Karmaşık ancak Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durumun içindeyiz. Baskı altında diyalog olamaz." ifadesini kullandı.

Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ulusu boyunduruk altına alma çabası" içinde "kötülükle" hareket ettiğini belirterek ABD yönetimine yönelik eleştirilerini yineledi.

Küba'da haziran ayında "acil koduyla" onaylanan 176 maddelik reform paketinin "kapitalist reformlar" olmadığını ve ülkede "kapitalist restorasyon" yaşanmayacağını vurgulayan Diaz-Canel, paketin ekonomiyi serbestleştirmeyi ve merkezsizleştirmeyi hedeflediğini, maddelerin yüzde 76,1’inin hukuki dayanağa kavuştuğunu belirtti.

Küba ekonomisi son 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldü

Ulusal basına göre, Küba ekonomisinin 2020-2025 yılları arasında yüzde 15’ten fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

ABD’nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıs ayından itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar ise ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da derinleştirdi.

Kübalılar, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları ise fahiş seviyelere yükseldi.

Uluslararası uzmanlar, adada "sessiz bir Gazze" tablosunun oluşmasını önlemek için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

AA

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