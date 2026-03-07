"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

07 Mart 2026, Cumartesi 17:43
Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarında insanî yardım görevlileri ve bölge halkının hâlâ hava bombardımanı dahil İsrail’in ateşli saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki son durumla ilgili, “İnsanî yardım çalışanlarımız, yardım görevlileri ve sivil altyapı da dahil olmak üzere sivillerin hava saldırıları, bombardıman ve açılan ateşlere maruz kalmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda can kayıpları ve hasarlar yaşandığını bildiriyor” ifadelerini kullandı. “Uluslararası insanî hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapı her zaman korunmalıdır.” diyen Dujarric, Gazze’ye yardım ulaştırılacak kapıların biri hariç hepsinin kapalı olduğunu, bu nedenle tıbbi tahliyelerin, yurt dışından gelen sakinlerin dönüşünün ve yardım personelinin bölgeye intikallerinin “askıya alınmış durumda” olduğunu belirtti. 

AA

