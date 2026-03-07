Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurdu.

Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin öldüğüne işaret eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunduklarını ifade etti.

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum"

İran'ın misillemelerinde bazı komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılara dair Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle öldüler.

Silahlı Kuvvetlerimiz, topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptılar. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz."

İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Anayasa'ya göre kurulan Geçici Liderlik Konseyi'nde bu yönde alınan kararı anlatan Pezeşkiyan, "Dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde, onlardan bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı." dedi.

Trump'ın "koşulsuz teslim" söylemi ve ABD'nin sahaya sürmeyi planladığı silahlı gruplar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelttiği "koşulsuz teslimiyet" söylemine ilişkin ise Pezeşkiyan, "İran'ın koşulsuz teslim olması fikri, mezara kadar taşıyacakları bir hayaldir." dedi.

Ülkede her kesime birlik içinde hareket etme çağrısında bulunan Pezeşkiyan, ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı gruplara ilişkin ise şunları söyledi:

"Komşu ülkelerde, bu fırsatı kullanarak topraklarımıza saldırmayı düşünen gruplara, 'ABD ve İsrail gibi emperyalizmin araçları ve kuklaları olmayın' mesajını iletiyorum.

Birbirimizle anlaşmazlıklarımız ve şikayetlerimiz olabilir ancak soykırımcı Siyonist rejim ve zorba Amerika tarafından desteklenen böyle bir eylem, onursuzluktur."

İran Genelkurmay Başkanlığı: ABD ve İsrail'e yer ve tesis sağlamayan ülkeleri hedef almayacağız

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek."dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ve İsrail'e karşı saldırılarda geri adım atmayacağını vurguladı.

İran'ın ilk günden bu yana saldırıların kaynağı olan her noktayı "meşru hedef" olarak ilan ettiğini söyleyen Şikarçi, "Buna göre, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı tüm üsler vuruldu. ABD ve Siyonist rejimin İran'a karşı harekete geçmesi için kendi alanlarını veya tesislerini sağlamayan ülkeler hedefimiz olmadı ve bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine saygı duyduğunu vurgulayan Şikarçi, şunları kaydetti:

"Tüm çabalarımız, komşu ve Müslüman ülkelerin zarar görmemesini ve ulusal egemenliklerinin ihlal edilmemesini sağlamaya yöneliktir. İyi komşuluk politikası, İran için temel bir ilke olmaya devam etmektedir. Tüm Müslüman ülkelerin güvenliği, İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği olarak kabul edilir."

İranlı general, ayrıca "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi: "ABD ve İsrail üsleri meşru hedef"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Bölgedeki tüm İsrail ve Amerikan üsleri, bu savaşta bizim için meşru hedeflerdir. İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi yoktur. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlere bağlı Hatemul Enbiya Karargahı da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "Komşu ülkelerin topraklarından saldırı olmazsa biz de saldırmayacağız." açıklamasının benzerini yaptı.

Karargahtan yapılan açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduğu ve saldırmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla birlikte, önceki saldırı eylemlerinin devamı olarak bölgedeki kara, deniz ve havadaki suçlu Amerika ve sahte Siyonist rejimin tüm askeri üsleri ve çıkarları, İran İslam Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri tarafından ana hedef olarak ezilecek ve şiddetli darbelerle vurulacaktır."