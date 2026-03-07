Cesur yürek Sanchez

Gazze ve İran’a yönelik askerî girişimlere karşı açık tavır alan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in çıkışları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yazarlar ve siyasetçiler, Sánchez’in ABD’ye karşı sergilediği tutumu “ilkeli ve cesur bir duruş” olarak değerlendirdi.

Gazze ve İran’a yönelik askerî girişimlere karşı açık tavır almasıyla dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedo Sánchez’e siyasî çevrelerden ve yazarlardan destek mesajları gelirken, İspanya Başbakanı’nın bu tutumu birçok değerlendirmede “vicdanlı, demokrat ve ilkeli bir duruş” olarak yorumlandı.

Trump’a kapıyı gösterdi

Gazeteci Âkif Beki, “Niye İspanya gibi olamayız?” yazısında Pedro Sánchez’in son dönemdeki çıkışlarının uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirtti. Beki, “Sanchez, tüm dünyada anti-Amerikancıların gönlünü fethetti, başkahramanları o artık. Arap sokağının yeni Nâsır’ı, Doğu’nun da Batı’nın da en ikonik anti-emperyalisti o. Türkiye’de de rüzgârı esiyor, ondan popüleri yok bugün. Çünkü Trump’a kapıyı gösterdi. Ülkesindeki Amerikan savaş uçaklarını toplayarak çekip gitmeye zorladı. Üslerini ABD- İsrail haydutluğuna kullandırmadı.” dedi.

“Dik dur, eğilme, İran seninle”

Beki, Sánchez’e yönelik destek söylemlerinin artabileceğini belirterek, “Sanchez’e ‘dik dur eğilme, İran seninle’ tezahüratı duyarsanız şaşırmayın” değerlendirmesinde bulundu.Yazısında Türkiye’nin ne ABD ve İsrail’in ne de İran’ın yanında yer alan bir politika izleyebileceğini dile getiren Beki, dış politikada ahlâkî duruş ile güvenlik kaygılarının birlikte gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Bir Pedro Sanchez olamıyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in dış politika tutumunu şöyle değerlendirdi: “İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ‘Üslerimi kullandırmam, savaşa karşıyım’ diyor. Ama ama Pedro Sánchez İspanyol. Arada dünya yol var, komşuluk yok. Adam Hristiyan. Ama biz komşuyuz, akrabayız, yan yanayız. Aynı dindeniz. Ramazan mübarek günde bir Pedro Sánchez olamıyoruz. Onun için hem İran’daki saldırılara karşı Adalet ve Kalkınma Partisi’ni Trump’tan değil Allah’tan korkmaya davet ediyorum. Hem de diğer taraftan eli kanlı Netanyahu ile birlikte Gazze’yi işgal planında ‘Buradan Filistinlileri süpüreceğiz, oraya biz gideceğiz oteller dikeceğiz, oraya kumarhaneler yapacağız, doğalgazına da biz çökeceğiz’ diyen Trump’ın Gazze’yi işgal masasından bir an önce kalkmasını, Filistin’in yanında durmasını bekliyorum.”

Helâl olsun İspanya Başbakanına

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Helâl olsun İspanya Başbakanına” başlıklı köşe yazısında, Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran’a yönelik saldırı tartışmaları karşısında İspanya Başbakanı Pedo Sánchez’in aldığı tavrın dikkat çekici olduğunu ifade etti. Yazısında Sánchez’in ABD Başkanı Donald Trump ile aynı çizgide görünmek istemediğini belirten Taşgetiren, “Adam Trump gibi birisi ile isminin yan yana sanılmasını istemiyor dense yeri. Yiğitlik yaptı, Gazze’(deki duruşu gibi, “İran’a saldırıyı onaylamıyorum, dedi, hukuksuz bu” dedi. Yiğitlik yaptı, Amerika’dan “İspanya da bizimle birlikte” gibi bir açıklama gelince anında tepki verdi ve “Asla, dedi, asla sizinle birlikte değilim” değerlendirmesinde bulundu.

Hitler de böyleydi

Taşgetiren, Trump’ın tutumunu Hitler’e benzeterek, “Şu andaki esip gürlemesine bakılmasın. Hitler’in de öyle çıkıyordu sesi bir zamanlar. Meydanları gümbürdetiyordu “Heil Hitler” sesleri. Ama sonra nefret objesi haline geldi.” dedi.