Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji şahdamarı olan Hürmüz Boğazı’nı fiilen ulaşıma kapatmasının ekonomik faturası netleşiyor.

Enerji piyasaları uzmanı Ahmet Baran Çekim’in yayınladığı rapora göre; krizin 21 günü aşması halinde dünya ekonomisi geri dönülemez bir ‘sistemik çöküş’ evresine girecek. Suudi Arabistan’ın depolama kapasitesinin çökeceği, piyasadan günlük 12 milyon varil petrolün silineceği ve brent petrolün 150 dolara fırlayarak küresel bir resesyonu tetikleyeceği uyarısı yapıldı. Çekim, piyasadaki 10-12 milyon varillik açığı ABD’nin veya Rusya’nın kapatabileceği inancının “matematiksel olarak imkansız” olduğunu vurgulayarak, “Petrol piyasasında fiziksel açığı finansal mühendislik değil, yalnızca fiziksel variller kapatır.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.